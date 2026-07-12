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Ini Kata-Kata Penuh Emosi Lionel Messi saat Hadapi Wasit di Laga Argentina vs Swiss

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |19:18 WIB
Ini Kata-Kata Penuh Emosi Lionel Messi saat Hadapi Wasit di Laga Argentina vs Swiss
Pemain Timnas Argentina, Lionel Messi. (Foto: FIFA)
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KANSAS CITY – Megabintang Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Messi, dikenal sebagai sosok yang jarang kehilangan kesabaran di lapangan hijau. Namun, sebuah momen panas tak terhindarkan ketika ia terlibat adu mulut dengan wasit Joao Pinheiro dalam laga perempatfinal Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Swiss pada Minggu (12/7/2026) pagi WIB.

Dalam pertandingan dramatis tersebut, Argentina sukses membungkam Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Sayangnya, laga tersebut juga diwarnai aksi protes keras dari sang kapten tim berjuluk Albiceleste.

Pemain berusia 39 tahun itu tertangkap kamera sangat emosional saat menghampiri sang pengadil lapangan asal Portugal. Ketegangan tersebut menjadi sorotan global di tengah performa Messi yang malam itu tergolong cukup tenang dalam urusan mencetak gol.

1. Isi Ketegangan Messi dan Joao Pinheiro

Meskipun pemicu awal perselisihan belum diketahui secara pasti, media kenamaan Argentina, Ole, berhasil mengungkap apa yang diucapkan Messi kepada Pinheiro. Sang megabintang melayangkan protes keras yang cukup menohok.

"Bicaralah dengan benar, jangan tidak menghormati saya. Bicaralah kepada saya dengan benar, saya berbicara kepadamu dengan benar," ujar Messi, dikutip dari Ole, Minggu (12/7/2026).

Lionel Messi di laga Argentina vs Swiss. (Foto: Give Me Sport)
Lionel Messi di laga Argentina vs Swiss. (Foto: Give Me Sport)

Ketegangan ini kabarnya bermula saat Pinheiro menginstruksikan Messi untuk mengatur posisinya dalam pagar betis saat mengantisipasi tendangan bebas Swiss. Mantan pemain Barcelona itu tampaknya tersinggung dengan cara dan nada bicara sang wasit, bukan karena instruksinya.

Beruntung, insiden tersebut tidak berlangsung lama. Messi segera mengalihkan fokusnya kembali ke pertandingan dan terus memimpin lini serang Argentina hingga peluit panjang berbunyi.

 

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