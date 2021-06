GLASGOW – Kabar buruk datang dari Tim Nasional (Timnas) Skotlandia jelang melawan Kroasia di matchday ketiga Grup D Piala Eropa 2020. Skotlandia dipastikan takkan diperkuat salah satu gelandangnya, Billy Gilmour, karena positif terpapar virus Covid-19.

Kepastian Billy Gilmour terpapar virus Covid-19 disampaikan Federasi Sepakbola Skotlandia (SFA) pada laman resminya. Kini, gelandang yang juga membela Chelsea itu tengah menjalani isolasi mandiri yang akan berlangsung dalam 10 hari ke depan.

Dengan begitu, Gilmour terancam tak hanya melewati laga kontra Kroasia, tetapi juga pertandingan lain jika Skotlandia lolos ke babak 16 besar. Skotlandia sendiri masih berjuang lolos ke babak 16 besar karena kini masih duduk di urutan keempat pada klasemen Grup D dengan satu poin.

"SFA mengonfirmasi bahwa seorang anggota skuad di Tim Nasional Skotlandia, Billy Gilmour, dinyatakan positif terpapar virus Covid-19," bunyi pernyataan resmi SFA, sebagaimana dikutip dari Goal Internasional, Senin (21/6/2021).

"Setelah berkomunikasi dengan Departemen Kesehatan Masyarakat Inggris setelah dinyatakan positif Covid-19, Billy langsung mengisolasi diri yang akan dilakukan hingga 10 hari ke depan dan karenanya dia akan melewatkan pertandingan Grup D Piala Eropa 2020 besok melawan Kroasia di Hampden,” lanjut pernyataan tersebut.

Laga Skotlandia vs Kroasia sendiri diketahui akan digelar di Stadion Hampden Park, Glasglow, pada Rabu 23 Juni 2021 dini hari WIB. Laga ini akan menjadi penting bagi kedua grup karena menentukan asa melenggang ke babak 16 besar.

Skotlandia sendiri wajib menang atas Kroasia jika ingin menjaga kans melenggang ke babak 16 besar. Mereka setidaknya bisa lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim posisi ketiga terbaik.

Gilmour sendiri hanya menghangatkan bangku cadangan dalam laga pembuka melawan Republik Ceko. Laga itu berakhir menyakitkan bagi tim asuhan Steve Clarke yang tumbang dengan skor 0-2.

Gelandang berusia 20 tahun itu kemudian mendapat kesempatan bermain saat bersua Inggris di matchday kedua Grup D. Hasilnya, Skotlandia berhasil menahan imbang Inggris dengan skor 0-0. Atas kinerja apiknya, Billy Gilmour ditapuk menjadi man of the match di laga Inggris vs Skotlandia.

