AMSTERDAM – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda, Frank de Boer, mengakui tekanan pada pasukannya berkurang usai memastikan diri sebagai juara Grup C Piala Eropa 2020. Meski begitu, De Boer menegaskan Timnas Belanda tidak akan melepaskan pertandingan terakhir Grup C kontra Makedonia Utara.

Timnas Belanda tampil cukup bagus di Grup C. Padahal, kapasitas pasukan De Boer sempat diragukan karena beberapa kendala sebelum tampil di Piala Eropa 2020, seperti absennya Virgil van Dijk karena cedera.

Namun, Timnas Belanda mampu menjawab kritik itu dengan cara elegan. Akan tetapi, Oranje -julukan Timnas Belanda- memulai perjalanan mereka di Piala Eropa 2020 dengan tidak terlalu mulus.

Timnas Belanda kerepotan meladeni Ukraina pada pertandingan pertama Grup C. Bermain di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Timnas Belanda harus berjuang hingga menit akhir untuk menang 3-2 atas Ukraina.

Penampilan Timnas Belanda membaik pada pertandingan kedua kontra Austria. Oranje mengalahkan Austria dengan skor meyakinkan 2-0 di hadapan para penggemarnya yang hadir di Johan Cruyff Arena.

Kemenangan atas Austria memastikan Timnas Belanda sebagai juara Grup C. Status juara Grup C diraih Timnas Belanda karena unggul head to head atas Ukraina dan Austria.

Beban di pundak para pemain Timnas Belanda pun berkurang. Akan tetapi, demi menambah motivasi di Piala Eropa 2020, Timnas Belanda pun mengincar kemenangan atas Makedonia Utara. Pertandingan ini akan berlangsung di Johan Cruyff Arena, Senin (21/6/2021), malam WIB. Timnas Belanda seharusnya bisa meraih tiga poin karena unggul dalam kualitas, main kandang, dan mendapatkan dukungan langsung para penggemarnya di stadion. "Kami sekarang akan fokus pada aspek-aspek, seperti meningkatkan permainan kami secara defensif dan ofensif, transisi, semua hal itu. Tentu saja tekanannya berbeda karena kami tahu kami telah lolos dan kami bahkan tahu rute ke final," kata De Boer, dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (21/6/2021). "Namun, tugas kami (pelatih dan staf kepelatihan) adalah memberikan instruksi terbaik kepada para pemain. Jadi, permainan ini memiliki pengaruh pada pertandingan berikutnya," ucapnya.