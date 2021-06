ROMA – Fullback kiri Tim Nasional (Timnas) Italia, Leonardo Spinazzola tampil luar biasa di dua pertandingan Grup A Piala Eropa 2020. Gara-gara penampilan apiknya itu, sejumlah klub dikabarkan tertarik kepadanya, salah satunya adalah Real Madrid.

Menurut laporan dari Football Italia, Jumat (18/6/2021), Madrid tertarik mendatangkan peraih man of the match di laga pembuka Piala Eropa 2020 tersebut. Saking niatnya dengan pemain AS Roma itu, Madrid bahkan dikabarkan sudah menemui agen dari Spinazzola.

Madrid yang diwakilkan oleh mantan Direktur Olahraga LOSC Lille, Luis Campos dan tangan kanannya, Ludovic Fattizzo diketahui telah bertemu dengan agen Spinazzola, yakni Davide Lippi. Pertemuan itu pun terjadi di daerah Prancis Selatan.

Baca Juga: Leonardo Spinazzola Terpilih sebagai Pemain Terbaik di Laga Timnas Turki vs Italia

Pada pertemuan itu, Madrid menawarkan tukar pemain. Jadi, Madrid mendapatkan Spinazzolla dengan memberikan Borja Mayoral kepada klub Serigala Ibukota tersebut.

Spinazzola pun diincar karena Madrid mencari sosok fullback kiri baru. Marcelo Vieira yang merupakan pemain penting di sisi sayap kiri di pertahanan Madrid itu pun dikabarkan akan segera dijual.

Madrid berniat melepaskan Marcelo karena ingin mengurangi pengeluaran gaji pemain. Marcelo pun menjadi korban niat manajeman Madrid itu karena gaji yang diterimanya di Los Blancos nyatanya cukup besar.

Kendati begitu, kabar dari La Gazzetta dello Sports justru mengatakan skuad asuhan yan dilatih Jos Mourinho membantah kabar tersebut. Roma membantah ada pertemuan antara klub merea dengan Madrid untuk membasas Spinazzola. Roma sendiri sebenarnya akan menerima dengan baik jika Madrid benar-benar mencoba untuk merekrut mantan pemain Juventus dan Atalanta tersebut. Roma akan mempertimbangkan melepaskan pemain berusia 28 tahun tersebut. Hanya saja, Roma dikabarkan baru mau melepaskan Spinazzola dengan pembelian penuh alias tak ditukar dengan pemain lain seperto Mayoral. Apalagi Mayoral sendiri masih memiliki kontrak peminjaman satu musim lagi di Roma. Menarik menantikan apakah Madrid benar-benar akan mendekati Spinazzola atau tidak. Satu hal yang pasti, permainan apik Spinazzola di Piala Eropa 2020 telah mengantarkan Italia lolos dari fase grup meski baru memainkan dua laga.