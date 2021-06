BUCAREST – Penggawa Timnas Ukraina, Andriy Yarmolenko, ikut mengomentari aksi Cristiano Ronaldo dan Paul Pogba menggeser botol Coca-Cola serta Heineken yang tersaji di meja konferensi pers pascalaga Piala Eropa 2020. Ogah ikut-ikutan, Yarmolenko justur memberi sindiran.

Sebagaimana diketahui, Cristiano Ronaldo menyita perhatian publik luas lantaran menggeser botol Coca-Cola saat menjalani konferensi pers pascalaga Hungaria vs Portugal dalam matchday perdana Grup F Piala Eropa 2020. Diketahui, aksi Ronaldo kala itu telah memberi imbas besar terhadap saham Coca-Cola.

Diketahui, nilai saham Coca-Cola langsung turun drastis hingga USD4 miliar atau setara Rp57 triliun. Tak ayal, aksinya langsung jadi perhatian karena Coca-Cola juga diketahui merupakan sponsor utama Piala Eropa 2020.

BACA JUGA: Ada Kesamaan Antara Cristiano Ronaldo, Locatelli dan Pogba sang Pengusik Sponsor Piala Eropa 2020, Apa Itu?

Usai Ronaldo, berselang sehari kemudian, giliran Pogba yang menggeser botol minuman di konferensi pers. Bukan Coca-Cola, Pogba menyingkirkan botol Heineken.

BACA JUGA: Intip Foto-Foto Cristiano Ronaldo Jadi Brand Ambassador Coca-Cola 15 Tahun Lalu

Aksi ini diketahui dilakukan karena Ronaldo serta Pogba tak mengonsumsi minuman tersebut. Ronaldo tak meminum minuman soda lantaran pola hidup sehatnya. Sementara Pogba, dia tak meminum minuman beralkohol karena sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, yakni Islam.

Aksi Ronaldo serta Pogba pun turut jadi perhatian Yarmolenko. Usai menjadi man of the match di laga Ukraina vs Makedonia Utara yang berlangsung Kamis 17 Juni 2021, Yarmolenko berkelakar sembari menggeser botol dua merek minuman tersebut.

Alih-alih menyingkirkannya, Yarmolenko justru menggeser dua botol tersebut menjadi semakin dekat dengan tubuhnya. Dia kemudian menyatakan bahwa kedua brand itu bisa menghubunginya. Hal ini dipandang bak sindirian menohok untuk Ronaldo dan Pogba.

"Bolehkan saya melakukan sesuatu? Saya telah melihat Ronaldo menyingkirkan botol Coca-Cola baru-baru ini. Saya akan menaruh Coca-Cola di sini,” ujar Yarmolenko, sebagaimana dikutip dari Goal Internasional, Jumat (18/6/2021).

“Saya juga akan menempatkan botol Heineken di depan saya! Kawan, hubungi saya!” tukasnya sembari tertawa.