HASIL Piala Eropa 2020 semalam menelurkan Inggris, Austria, dan Belanda sebagai pemenang. Alhasil, ketiga tim itu pun mendapatkan tiga poin pertama di Piala Eropa 2020.

Inggris berlaga di Grup D, sedangkan Austria dan Belanda tergabung ke Grup C. The Three Lions -julukan Inggris- tampil lebih dulu ketimbang dua tim lainnya.

Inggris melawan Kroasia di Stadion Wembley, London, Minggu 13 Juni 2021, malam WIB. Dalam pertandingan itu, Inggris mendapatkan perlawanan berarti dari Kroasia.

Inggris dan Kroasia bermain terbuka, tetapi kedua tim kesulitan untuk mendapatkan peluang matang. Akan tetapi, Inggris lebih efektif ketimbang Vatreni -julukan Kroasia- dalam memanfaatkan peluang sehingga bisa menang tipis 1-0. Gol kemenangan Inggris dicetak Raheem Sterling pada menit ke-57.

Setelah itu, giliran Austria yang memulai perjalanan mereka di Piala Eropa 2020. Austria melawan Makedonia Utara di Arena Nationala, Bucharest, Rumania, Minggu 13 Juni 2021, malam WIB.

Austria unggul lebih dulu pada menit ke-18 melalui gol Konrad Laimer Akan tetapi, Makedonia Utara mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-28 berkat sepakan Goran Pandev.

Das Nationalteam -julukan Austria- mencetak gol kedua pada menit ke-78 melalui kaki Michael Gregoritsch. Austria menambah keunggulan mereka pada menit ke-89 berkat aksi Marko Arnautovic. Austria pun menang telak 3-1 atas Makedonia Utara. Kemenangan juga diraih Belanda yang melawan Ukraina di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Senin (14/6/2021), dini hari WIB. Akan tetapi, Oranje -julukan Belanda- meraih kemenangan itu dengan susah payah. Setelah babak pertama berakhir dengan skor kacamata, hujan gol terjadi pada 45 menit kedua. Belanda unggul lebih dulu melalui Georginio Wijnaldum (52') dan Wout Weghorst (58'). Akan tetapi, Ukraina bisa menyamakan kedudukan berkat aksi Andriy Yarmolenko (75') dan Roman Yaremchuk (79'). Namun, Denzel Dumfries menjadi pahlawan Belanda dengan golnya pada menit ke-85 yang menyegel kemenangan 3-2 atas Ukraina. Belanda hampir gagal menang meski telah unggul dua gol lebih dulu. Berikut hasil Piala Eropa 2020 semalam: Grup D Inggris 1-0 Kroasia Grup C Austria 3-1 Makedonia Utara Belanda 3-2 Ukraina