MANCHESTER – Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, mengomentari pil pahit yang harus ditelan timnya saat bertandang ke markas Manchester United dalam laga leg I babak semifinal Liga Eropa 2020-2021. Mendapati kekalahan dengan skor telak, Fonseca berdalih AS Roma mengalami masalah secara mental di babak kedua.

AS Roma memang harus menerima hasil buruk saat melakoni laga di Stadion Old Trafford pada Jumat (30/4/2021) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, I Lupi -julukan AS Roma- kalah dengan skor telak, 2-6.

Mendapati hasil tersebut, Fonseca tentu saja merasa kecewa. Ia menyebut hasil ini sebagai kekalahan berat, mengingat kans Roma untuk mengakhiri laga dengan manis sejatinya terbuka sangat lebar.

Pasalnya, pada babak pertama, Roma yang sempat tertinggal lebih dahulu dari tuan rumah akhirnya berhasil mengejar dan berbalik unggul menjadi 2-1. Dua gol Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini (15’) dan juga Edin Dzeko (33’).

Sayangnya, kinerja yang begitu positif tersebut tak dapat berlanjut ke babak kedua. Roma justru harus menghadapi petaka karena terbobol lima gol langsung oleh Man United, tanpa sekali pun bisa membalasnya.

“Ini tentu saja kekalahan yang berat. Saya pikir kami memiliki babak pertama yang bagus, tetapi tidak bertahan di babak kedua,” ujar Fonseca, sebagaimana dikutip dari Football Italia, Jumat (30/4/2021).

“Kami kehilangan tiga pemain dan tidak ada lagi pergantian pemain. Itu adalah babak kedua yang sangat sulit bagi kami. Sulit untuk menjelaskan bagaimana kami melakukannya di babak pertama dan kemudian keluar untuk babak kedua tanpa agresivitas, membuat banyak kesalahan, menyisakan ruang,” lanjutnya. Terkait kekalahan ini, Fonseca menyatakan bahwa penyebabnya bukanlah secara taktis. Tetapi, pelatih berusia 48 tahun itu menilai penyebab kekalahan muncul karena para pemain Roma kehilangan kekuatan secara mentalnya saat menjalani laga di babak kedua. “Ketika mereka mencetak gol ketiga, tim tidak memiliki kekuatan mental untuk bangkit kembali. Sulit untuk bermain melawan tim seperti Man United, apalagi ketika kami tidak bisa melakukan pergantian pemain,” tutur Fonseca. “Saya tidak berpikir itu karena masalah taktis. Seperti yang kami tunjukkan di babak pertama, kami praktis, tidak memberikan peluang apa pun. Pilihan kami adalah pilihan yang logis. Kami kehilangan pemain penting sejak awal dan kemudian tidak memiliki kekuatan mental di babak kedua. Saya pikir itulah masalahnya,” tukasnya.