LIVERPOOL merupakan salah satu klub sepakbola Liga Inggris yang terus berkembang. Sejumlah prestasi yang diraih klub ini tidak lepas dari peran para pemainnya, terutama yang muslim.

Pelatih Liverpool Jurgen Klopp bangga timnya terdiri dari pemain yang memiliki latar belakang heterogen atau berbeda-beda. Liverpool sendiri memiliki pemain dari berbagai ras dan budaya, termasuk di antaranya para pemain beragama Islam.

Sejumlah pemain Liverpool yang merupakan seorang Muslim, seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita, hingga Xherdan Shaqiri.

Baca juga: Dua Pemain Liverpool dan Real Madrid Berantem, Zidane Malah Tersenyum





Baca juga: 5 Fakta Chelsea Pantas Kalahkan Man City

Kedatangan Salah di Liverpool, ditambah performa luar biasa yang ia tunjukkan, membuat nama The Reds semakin berjaya di jazirah Arab. Keberadaan para pemain Muslim ini pun membuat Klopp merasa sangat senang.

“Saya senang kita memiliki begitu banyak multiculture. Saya bisa katakan (memiliki) duta besar terbaik untuk menjadi seorang Muslim di tim itu benar-benar hebat," ujar Klopp dalam film terbaru bertajuk The End of the Storm seperti dikutip Goal International.

Selain itu, beberapa pemain dari berbagai kebudayaan memang menghiasi Liverpool, mulai dari kelompok pemain asal Britania Raya seperti Jordan Henderson hingga Andy Robertson. Selain itu, ada kelompok pemain asal Brasil, seperti Roberto Firmino, Alisson Becker, dan Fabinho.

Lalu, ada pula kelompok Belanda, yakni Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, dan bek muda Sepp van den Berg.

(wdi)