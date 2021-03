YOGYAKARTA - Final Four Liga Futsal Profesional 2020 di Yogyakarta, Sabtu (27/3/2021), siang ini, dimulai dengan pertandingan dua tim kuat, Black Steel Manokwari dan Bintang Timur Surabaya. Kedua tim sudah berada di GOR UNY Yogyakarta sejak pagi tadi dan melaksanakan protokol kesehatan sebelum melakukan pemanasan.

Panitia dan FFI memang menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh pemain, official dan panitia harus menjalankan tes antigen, mencuci tangan dan mematuhi prosedur ketat yang diterapkan panitia sejak kedatangan di lokasi pertandingan.

Black Steel Manokwari mengenakan jersey hitam hitam akan menurunkan pemain Ardiansyah Nur sebagai kapten, Muhammad Albagir, Yoseph Mikus Tanu, Henrique Da Cunha dan Holypaul Septinus Soumlena.

Sedangkan Bintang Timur Surabaya memakai jersey orange orange akan menurunkan pemain M Nazil Purnama, M Iqbal Iskandar, Sunny Rizky Suhendra, Syauqi Saud dan M Subhan Faidasa.

Saksikan pertandingan antara Black Steel Manokwari vs Bintang Timur Surabaya di Semifinal Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 yang akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 11.45 WIB. Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 juga dapat disaksikan secara langsung di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+.

