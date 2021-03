DUEL sengit dipastikan akan terjadi di semifinal final four Liga Futsal Profesional 2020 antara SKN FC Kebumen berhadapan dengan Vamos Mataram. Pertandingan di GOR UNY, Yogyakarta, itu akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

SKN FC Kebumen lolos ke Final Four setelah menjadi juara Grup B dengan raihan 37 poin. Sementara itu, Vamos Mataram sukses melangkah ke semifinal Babak Final Four setelah menjadi runner up di Grup A dan mengoleksi 31 poin di Liga Futsal Profesional 2020.

SKN FC Kebumen memiliki jajaran pemain berkualitas, seperti M. Sanjaya, Samuel Eko Putra, Rio Pangestu, Rizal Musthofa, Raka Febrianto, Yusuf Kurniawan, Filippo Inzaghi, Guntur Sulistyo Putra, dan Aditya Muhammad. Samuel Eko Putra mencetak12 gol dan M. Sanjaya 5 gol pada musim ini. Keberhasilan SKN FC pada musim ini juga tidak lepas dari kehebatan juru taktik Coach Alvaro Martinez Castillo.

Klub asal Kebumen Jawa Tengah yang berdiri pada tahun 2017 ini, merupakan salah satu tim yang dinilai berpeluang menjuarai Liga Futsal Profesional 2020 karena memiliki skuad dengan kualitas merata.

SKN FC akan berhadapan dengan juara bertahan Vamos Mataram yang memiliki materi pemain dengan kualitas yang baik dan berpengalaman. Klub dari Mataram, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu klub tersukses sejak era Liga Futsal Profesional .

Vamos Mataram menjadi juara Liga Futsal Profesional pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Final four pada musim ini, membuat Vamos Mataram telah tampil lima tahun berturut-turut di babak empat besar. Coach Hidral Abdurrahman memiliki banyak pemain berkualitas seperti, Syahidansyah Lubis, Iqbal Aliefian, Dennis Guna Bawana, Marvin Alexa, Nandi Sumawijaya, Anzar, Al Fajri Zikri, dan Muhammad Nizar. BACA JUGA: Bertabur Bintang, Bintang Timur Surabaya Bidik Partai Final dan Gelar Juara Di lini depan, Vamos Mataram mengandalkan Iqbal Aliefian yang telah mencetak 12 gol, Dennis Guna Bawana mencetak 10 gol, dan Syahidansyah Lubis dengan 7 gol. Pertandingan antara SKN FC melawan Vamos Mataram di final four Liga Futsal Profesional 2020 akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 14.00 WIB. Final four Liga Futsal Profesional 2020 juga dapat disaksikan secara langsung di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+.