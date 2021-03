LIGA Futsal Profesional 2020 telah memasuki final four. Black Steel Manokwari sebagai juara Grup A berhadapan dengan runner up Grup B, Bintang Timur Surabaya. dan SKN FC sebagai juara Grup B menghadapi runner up Grup A, Vamos Mataram, dalam pertandingan Final Four di GOR UNY, Yogyakarta, Sabtu 27 Maret 2021.

Kedua pertandingan akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV. Black Steel Manokwari vs Bintang Timur Surabaya pada pukul 12.45 WIB dan SKN FC vs Vamos Mataram pada pukul 14.00 WIB.

Black Steel Manokwari melaju ke Final Four setelah menjadi juara di Grup A dengan koleksi 40 poin. Keberhasilan Black Steel tidak lepas dari komposisi skuad yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas, seperti Evan Soumilena, Diego Rodrigo, Di Maria, Ikrima Nofiansyah, Andriansyah Agustin, dan kapten tim Ardiansyah Nur yang selalu menjadi momok bagi pertahanan lawan.

Tim besutan Coach Rakhpol Sainetngam ini juga mengandalkan Evan Soumilena yang sudah mencetak 16 gol dan Diego Rodrigo mengoleksi 9 gol. Di bawah mistar gawang, Muhammad Albagir menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus.

Di semifinal Babak final four, Black Steel Manokwari akan berhadapan dengan lawan tangguh, Bintang Timur Surabaya. Tim bertabur bintang besutan Coach Hicham Benhammou akan mengerahkan skuad terbaiknya untuk bisa melaju ke final.

Beberapa pemain andalan Bintang Timur Surabaya, seperti Andri Kustiawan, Ardiansyah Runtuboy, Sunny Rizki, Karim Mossaoui, Syauqi Saud, M. Iqbal Iskandar, Subhan Faidasa, dan Muhammad Fajriyan, dan M. Nazil.

Bintang Timur Surabaya akan mengandalkan bomber Andri Kustiawan yang menjadi top skor di LFP 2020 dengan torehan 27 gol dan Ardiansyah Runtuboy yang telah mencetak 8 gol. Untuk penjaga gawang, Bintang Timur Surabaya mengandalkan M. Nazil sebagai pertahanan terakhir.

Pada pertandingan semifinal lainnya, SKN FC berhadapan dengan juara bertahan Vamos Mataram. SKN FC Kebumen lolos ke babak Final Four setelah menjadi juara Grup B dengan raihan 37 poin. Sementara itu, Vamos Mataram sukses melangkah ke Semifinal final four setelah menjadi runner up di Grup A dan mengoleksi 31 poin.

SKN FC Kebumen memiliki jajaran pemain berkualitas, seperti M. Sanjaya, Samuel Eko Putra, Rio Pangestu, Rizal Musthofa, Raka Febrianto, Yusuf Kurniawan, Filippo Inzaghi, Guntur Sulistyo Putra, dan Aditya Muhammad. Samuel Eko Putra mencetak12 gol dan M. Sanjaya 5 gol pada musim ini. Keberhasilan SKN FC pada musim ini juga tidak lepas dari kehebatan juru taktik Alvaro Martinez Castillo.

SKN FC akan berhadapan dengan juara bertahan Vamos Mataram yang memiliki materi pemain dengan kualitas bagus dan berpengalaman. Klub dari Mataram, Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu klub tersukses sejak era Liga Futsal Ptofesional.

Vamos Mataram adalah juara musim 2017, 2018, dan 2019. Melangkah ke final four pada musim ini, membuat Vamos Mataram telah tampil lima tahun berturut-turut di babak final four.

Coach Hidral Abdurrahman memiliki banyak pemain berkualitas seperti, Syahidansyah Lubis, Iqbal Aliefian, Dennis Guna Bawana, Marvin Alexa, Nandi Sumawijaya, Anzar, Al Fajri Zikri, dan Muhammad Nizar.

Di lini depan, Vamos Mataram mengandalkan Iqbal Aliefian yang telah mencetak 12 gol, Dennis Guna Bawana mencetak 10 gol, dan Syahidansyah Lubis dengan 7 gol.

Pengamat futsal, Stewart Henry, yang akan bertugas menjadi komentator untuk siaran live final four di MNCTV akhir pekan ini menilai ini merupakan final four yang kompetitif. Tidak ada kejutan, karena keempat tim memang layak ada di final four.

Stewart melihat performa mereka sepanjang musim, Blaksteel ada di urutan favorit 1 karena belum terkalahkan. Akan tetapi, ada Vamos yang merupakan tim tradisional dan langganan juara, di urutan ketiga ada SKN yang ambisinya sangat besar musim ini untuk bisa kembali tampil, seperti 2018 saat mereka ke final dengan perombakan tim besar-besaran, lalu dipolling terakhir ada BTS yang punya pelatih dan pemain berpengalaman dan mental juara.

“Sulit untuk menebak siapa yang bakal jadi juara. Tapi, saya memilih BTS yang mungkin bisa justru malah mengubah peta kekuatan untuk mengunci gelar pro futsal league 2020. Karena tidak banyak yang berubah dari BTS baik dari sebelum dan sesudah futsal berjalan lagi akibat pandemic," ujar Stewart.

Saksikan pertandingan antara Black Steel Manokwari vs Bintang Timur Surabaya dan SKN FC vs Vamos Mataram di Semifinal Babak final four Liga Futsal Profesional yang akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 11.45 dan 14.00 WIB. Babak final four Liga Futsal Profesional 2020 juga dapat disaksikan secara langsung di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+.