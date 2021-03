BINTANG Timur Surabaya salah satu semifinalis di babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 memiliki materi pemain berkualitas dan berpengalaman. Klub yang berdiri tahun 2015 dan berbasis di Surabaya ini menjadi salah satu tim terkuat. Bintang Timur Surabaya lolos ke babak Final Four setelah berhasil menjadi runner up di Grup B dan mengoleksi 32 poin.

Beberapa pemain andalan Bintang Timur Surabaya, seperti Andri Kustiawan, Ardiansyah Runtuboy, Sunny Rizki, Karim Mossaoui, Syauqi Saud, M. Iqbal Iskandar, Subhan Faidasa, dan Muhammad Fajriyan, dan M. Nazil. Permainan Bintang Timur Surabaya yang sangat baik dan ofensif tidak lepas dari sang juru taktik Coach Hicham Ben Hammou, pelatih yang kaya prestasi dan pengalaman.

Coach Hicham Ben Hammou mengatakan sangat bangga dengan kemampuan anak asuhnya yang menembus babak Final Four dan percaya diri untuk meraih hasil maksimal untuk melaju ke Final.

“Selalu memberikan perasaan yang luar biasa saat berhasil menembus babak Final Four. Target kami saat ini adalah menuju babak final. Bila kami lolos ke final, saya tidak perlu mengatakan apa target kami selanjutnya” kata Coach Hicham Ben Hammou.

“Kami selalu percaya diri, tapi kami selalu percaya pada proses dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Insya Allah, bila Allah mengizinkan kami bisa mencapai final. Kami harus bekerja keras dan focus kepada persiapan tim,“ tambahnya.

Bintang Timur Surabaya menjadi tim yang memiliki produktifitas gol paling tinggi, tentunya akan mengandalkan bomber Andri Kustiawan yang menjadi top skor di LFP 2020 dengan torehan 27, Karim Mossaoui dengan 11 gol, Ardiansyah Runtuboy yang telah mencetak 8 gol. Untuk penjaga gawang, Bintang Timur Surabaya mengandalkan M. Nazil sebagai pertahanan terakhir.

Saksikan pertandingan antara Black Steel Manokwari vs Bintang Timur Surabaya di Semifinal Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 yang akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 12.00 WIB. Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 juga dapat disaksikan secara langsung di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+. Berikut skuad Bintang Timur Surabaya di LFP 2020 : 1. M. Nazil Purnama 2. Aris Septianto 3. Rizky Prima Ariansyah 4. M. Iqbal Iskandar 5. Friski Dwiki Setriadi 6. Sunny Rizky Suhendra 7. Syauqi Saud 8. Karim Mossaoui 9. Andri Kustiawan 10. Gusti Dian Ardianto 11. Ardiansyah Runtuboy 12. Reka Cahya Punthoadi 13. M. Subhan Faidasa 14. Anza Rizal Restuian Mas 15. Septiyan Dwi Chandra 16. Salim Hanif 17. Muhammad Fajriyan