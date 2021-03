YOGYAKARTA – Gelaran Liga Futsal Profesional 2020 memasuki babak final four. Sebanyak empat tim akan berjuang demi merebut tempat di partai final pada babak final four yang akan digelar di GOR UNY Yogyakarta akhir pekan ini.

Keempat tim yang akan berlaga di babak final four adalah Black Steel Manokwari dan Vamos Mataram dari Grup A, kemudian SKN FC Kebumen dan Bintang Timur Surabaya sebagai wakil dari Grup B.

Semifinal pertama akan mempertemukan Black Steel Manokwari kontra Bintang Timur Surabaya. Kedua tim akan saling berhadapan di GOR UNY Yogyakarta, Sabtu (27/3/2021) siang WIB.

Black Steel Manokwari melaju ke Final Four setelah menjadi juara di Grup A. Ardiansyah Nur dan rekan-rekan total mengoleksi 40 poin.

Keberhasilan Black Steel tidak lepas dari komposisi skuad yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas, seperti Evan Soumilena, Diego Rodrigo, Di Maria, Ikrima Nofiansyah, Andriansyah Agustin, dan kapten tim Ardiansyah Nur yang selalu menjadi momok bagi pertahanan lawan.

Sementara tim lawan, Bintang Timur Surabaya juga tak kalah apik di fase grup. Dihuni sejumlah pemain bintang. Tim arahan Coach Hicham Benhammou dipastikan bakal berjuang sekuat tenaga demi satu tempat di babak final.

Kemudian pada laga lainnya akan mempertemukan juara bertahan Vamos Mataram yang akan menghadapi SKN FC Kebumen. Syahidansyah Lubis dan rekan-rekan berambisi untuk bisa lolos ke final demi meraih gelar juara keempat mereka sekaligus mempertahankan gelar juara mereka kali ini.

Seluruh pertandingan final four bakal disiarkan langsung di kanal streaming MNC Group, yaitu Vision Plus, RCTI Plus dan MNC Sport. Dan juga disiarkan langsung di TV Nasional, MNC TV.

Berikut jadwal siaran langsung dan streaming final semifinal PFL 2020

Sabtu, 27 Maret 2021

Semifinal 1

11:45 WIB Black Steel Manokwari Vs Bintang Timur Surabaya

(Live MNC TV, MNC Sports, Streaming RCTI Plus & Vision Plus)

Semifinal 2

14:00 WIB SKN FC Kebumen Vs Vamos Mataram

(Live MNC TV, MNC Sports, Streaming RCTI Plus & Vision Plus)