YOGYAKARTA - Dua raksasa futsal Indonesia, Black Steel Manokwari dan Bintang Timur Surabaya akan saling berhadapan di semifinal Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 yang akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 11.45 WIB.

Black Steel Manokwari melaju ke Final Four setelah menjadi juara di Grup A mengoleksi 40 poin. Keberhasilan Black Steel tidak lepas dari komposisi skuad yang diisi oleh pemain-pemain berkualitas seperti Evan Soumilena, Diego Rodrigo, Di Maria, Ikrima Nofiansyah, Andriansyah Agustin, dan kapten tim Ardiansyah Nur yang selalu menjadi momok bagi pertahanan lawan.

Tim besutan Coach Rakhpol Sainetngam ini juga mengandalkan penyerang Evan Soumilena yang sudah mencetak 16 gol dan Diego Rodrigo mengoleksi 9 gol. Di lini belakang, penjaga gawang Muhammad Albagir menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus.

Black Steel Manokwari merupakan salah satu tim terkuat di Liga Futsal Profesional 2020. Tim asal Manokwari, Papua Barat yang berdiri pada tahun 2010 ini meraih prestasi terbaiknya ketika menjuarai Liga Futsal Profesional pada tahun 2016 dan Runner up di tahun 2019.

Di semifinal Babak Final Four, Black Steel Manokwari akan berhadapan lawan tangguh runner up Grup B, Bintang Timur Surabaya. Tim bertabur bintang besutan Coach Hicham Benhammou akan mengerahkan skuad terbaiknya untuk bisa melaju ke final.

Beberapa pemain andalan Bintang Timur Surabaya, seperti Andri Kustiawan, Ardiansyah Runtuboy, Sunny Rizki, Karim Mossaoui, Syauqi Saud, M. Iqbal Iskandar, Subhan Faidasa, dan Muhammad Fajriyan, dan M. Nazil.

Bintang Timur Surabaya tentunya akan mengandalkan bomber Andri Kustiawan yang menjadi top skor di LFP 2020 dengan torehan 27 gol dan Ardiansyah Runtuboy yang telah mencetak 8 gol. Untuk penjaga gawang, Bintang Timur Surabaya mengandalkan M. Nazil sebagai pertahanan terakhir.

Saksikan pertandingan antara Black Steel Manokwari vs Bintang Timur Surabaya di Semifinal Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 yang akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 11.45 WIB. Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 juga dapat disaksikan secara langsung di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+.

(mrh)