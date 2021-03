YOGYAKARTA - Menjelang babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 di Yogyakarta pada Sabtu 27 Maret 2021, empat tim yang akan bertanding, yakni Black Steel Manokwari, Bintang Timur Surabaya, SKN FC Kebumen, dan Vamos Mataram melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya adalah tes antigen, pengecekan lapangan, dan sterilisasi lapangan dengan desinfektan.

Seluruh pemain, ofisial, dan panitia diwajibkan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat oleh panitia dan FFI. Setelah melakukan tes antigen, para pemain dan ofisial diperbolehkan melakukan kegiatan uji coba lapangan di GOR UNY, Yogyakarta.

Liga Futsal Profesional 2020 telah memasuki babak Final Four. Black Steel Manokwari sebagai juara di Grup A berhadapan dengan runner-up Grup B Bintang Timur Surabaya dan SKN FC sebagai juara Grup B menghadapi runner up Grup A Vamos Mataram dalam pertandingan Final Four di GOR UNY, Yogyakarta pada Sabtu 27 Maret 2021.

Kedua pertandingan akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV. Black Steel Manokwari vs Bintang Timur Surabaya berlangsung pada pukul 12.45 WIB dan SKN FC vs Vamos Mataram pada pukul 14.00 WIB.

Saksikan pertandingan antara Black Steel Manokwari vs Bintang Timur Surabaya dan SKN FC vs Vamos Mataram di babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 yang akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 11.45 dan 14.00 WIB.

Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 juga dapat disaksikan secara langsung di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+.

