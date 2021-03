YOGYAKARTA – Sang juara bertahan, Vamos Mataram, sukses melangkah ke babak Final Four setelah menjadi runner-up di Grup A dan mengoleksi 31 poin di Liga Futsal Profesional 2020. Vamos Mataram akan berhadapan dengan juara Grup B, SKN FC Kebumen, Sabtu 27 Maret 2021.

Klub dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berdiri sejak 2012 ini menjadi salah satu klub tersukses dan memiliki torehan gelar juara terbanyak dalam sejarah futsal Tanah Air. Vamos menjadi Juara Liga Futsal Profesional pada 2017, 2018, dan 2019. Melangkah ke babak Final Four pada musim ini, membuat Vamos Mataram telah tampil lima tahun berturut-turut di babak Final Four.

BACA JUGA: Bertabur Bintang, Bintang Timur Surabaya Bidik Partai Final dan Gelar Juara

Coach Hidral Abdurrahman memiliki banyak pemain berkualitas, seperti Syahidansyah Lubis, Iqbal Aliefian, Dennis Guna Bawana, Marvin Alexa, Nandi Sumawijaya, Anzar, Al Fajri Zikri, dan Muhammad Nizar.

BACA JUGA: Daftar Klub yang Lolos ke Final Four Liga Futsal Profesional 2020

Di lini depan, Vamos Mataram mengandalkan Iqbal Aliefian yang telah mencetak 12 gol, Dennis Guna Bawana mencetak 10 gol, dan Syahidansyah Lubis dengan 7 gol.

Salah satu penjaga gawang Vamos Mataram, M Nizar, mengatakan mereka akan tampil semaksimal mungkin di babak Final Four dan siap mempertahankan gelar juara musim ini.

“Kami pastinya sangat senang dan bersyukur liga futsal bisa kembali dilanjutkan. Vamos tetap optimis dan bekerja 100% buat Final Four nanti. Semoga kami bisa mempertahankan gelar juara kembali,” kata M Nizar.

Saksikan pertandingan antara SKN FC Kebumen vs Vamos Mataram di Semifinal Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 yang akan ditayangkan secara langsung oleh MNCTV pada Sabtu 27 Maret 2021, pukul 14.00 WIB. Babak Final Four Liga Futsal Profesional 2020 juga dapat disaksikan secara langsung di MNC Sport, RCTI+, dan Vision+.

Berikut list pemain Vamos Mataram di LFP 2020 :

1. Muhammad Yusuf Kurniawan

2. Muhammad Nizar Nayaruddin

3. Alfando Hareva Redy

4. I Kadek Oka Darma Putra

5. Al Fajri Zikri

6. Ari Ramdani

7. Bagus Himawan

8. Fachri Deriantama

9. Anzar

10. Marvin Alexa Wossiry

11. Syahidansyah Lubis

12. Nandi Sumawijaya

13. Dennis Guna Bawana

14. Iqbal Aliefian

15. Adolfo Christian Yembise

16. Joice Urianto Liunokas

17. Mohamad Obay Hasan Sobandi