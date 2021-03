MANCHESTER – Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, mengomentari masa depan penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane. Menurut Ferdinand, Kane sebaiknya pergi pada bursa transfer musim panas 2021.

Salah satu tim yang dikabarkan tertarik kepada Kane, adalah Manchester City. Ferdinand pun menyarankan Man City untuk merekrut Kane ketimbang penyerang Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Ferdinand punya alasan menyebut Kane lebih cocok di Man City daripada Haaland. Alasannya adalah kemampuan Kane untuk bermain sebagai deep-lying nine.

Kane merupakan salah satu penyerang paling konsisten di Inggris dan Eropa. Pada musim 2020-2021, Kane memimpin daftar top skor sementara Liga Inggris dengan koleksi 17 gol. Secara keseluruhan, Kane telah mencetak 27 gol pada musim ini.

Kane tidak hanya tajam di depan gawang lawang, tetapi juga lihai menciptakan peluang untuk rekan setimnya. Pemain berpaspor Inggris itu telah membuat 16 assist. Sebanyak 13 di antaranya dibuat di Liga Inggris sehingga dia pun memimpin daftar pemberi assist terbanyak sementara.

Jumlah assist Kane merupakan bukti, bahwa pemain asal Inggris itu cukup baik sebagai deep-lying nine. Menurut Ferdinand, Kane bisa menambah jumlah pemain di lini tengah, seperti kemauan Pelatih Man City, Josep Guardiola.

“Saya pikir Harry Kane, dia mungkin lebih cocok untuk City daripada siapa pun karena dia bisa bermain sebagai deep-lying nine. Dia tidak harus bermain di sana, Haaland bermain sebagai out and out nine,” kata Ferdinand pada Vibe with Five, melansir dari Metro, Rabu (24/3/2021).

“Harry Kane bisa mampir dan menambahkan nomor ekstra di lini tengah yang diinginkan Pep,” tuturnya.

Namun, Ferdinand menilai Man City bukan satu-satunya peminat Kane. Dia yakin klub-klub besar, seperti Manchster United dan Chelsea, akan menjadi rival Man City dalam perburuan Kane.

“Jika saya Manchester United, Chelsea, Man City di Liga Inggris, saya akan membuka tangan untuk Harry Kane, seperti yang saya lakukan untuk Haaland dan Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain),” ucap pria berpaspor Inggris itu.