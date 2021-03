SOLO - Laga perdana Piala Menpora 2021 resmi digelar di stadion Manahan Solo resmi dibuka Menpora RI, Zainudin Amali. Dalam laga perdana yang mempertemukan kesebelasan Arema FC Malang melawan Persikabo 1973 di Stadion Manahan Solo, digelar pukul 15.15 WIB tak terlihat adannya penonton yang memadati stadion Manahan Solo.

Pantauan MNC Portal, tiga pintu masuk utama stadion Manahan dijaga superketat. Setidaknya ada tujuh sampai delapan personil gabungan TNI dan Polri ditempatkan. Selain penjagaan dilakukan oleh TNI dan Polri, personil Satpol PP pun terlihat ikut dikerahkan menjaga tiga pintu masuk ke stadion Manahan.

Filter tamu yang akan masuk ke stadion Manahan itupun terlihat dilakukan. Setiap tamu yang masuk terlebih dahulu dilihat daftar nama didalam daftar undangan. Bila nama itu tak ada, secara otomatis dilarang masuk kedalam stadion.

Selain Menpora serta Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, sejumlah pejabat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Meski penjagaan terlihat begitu ketat menjaga stadion Manahan, disekitar pintu masuk, seperti di bawah patung Bung Karno, masyarakat yang berolahraga pun masih banyak.

Fenomena penjagaan ketat itu dimanfaatkan warga untuk berswafoto. Apalagi, diantara mereka banyak yang mejeng diantara mobil milik salah satu stasiun televisi yang tengah live dari stadion Manahan.

Menpora Zainudin Amali mengatakan penjagaan ketat di laga pembukaan piala Menpora di stadion Manahan di masa Pandemi sudah benar.

"Penerapan protokol kesehatan sudah serius, " jelasnya Menpora disela-sela pertandingan, Minggu (21/3/2021).

Menurut Menpora pihaknya bersama dengan PSSI, PT Liga Indonesi Baru (LIB) serta panitia telah melakukan pengecekan. Pemeriksaan itu sudah dilakukan sejak para pemain naik kedalam bis hingga pelaksanaan pertandingan pembuka ini.

"Tak cuma di pembukaan saja (Stadion Manahan), proses ini (Prokes) juga dilakukan di Manahan, Sleman, Bandung dan Malang,"terangnya.

Selain itu juga dilakukan Swab. Setelah tahapan itu selesai selanjut kartu identitas (id card) digunakan sesuai by name, by ic card, by barcode sehingga bisa discan untuk melihat kebenaran identitas.

"Pelaksanaan dua pertandingan di Stadion Madya, sudah clear semua. Sudah kita evaluasi. Dan sekarang sudah persiapan pertandingan perdana, "jelasnya.

Selain laga Arema FC versus Persikabo, juga digelar pertandingan ditempat yang sama antara Barito Putra Versus PSIS Semarang.