CRISTIANO Ronaldo kencang dikabarkan akan meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas 2021. CR7 –sapaan akrab Cristiano Ronaldo– meninggalkan Juventus bukan karena keinginannya, melainkan permintaan manajemen si Nyonya Tua.

Manajemen Juventus berniat melego Cristiano Ronaldo karena gaji pesepakbola berpaspor Portugal itu terlampau tinggi. Saat ini, gaji Cristiano Ronaldo mencapai 30 juta euro atau setara Rp512 miliar, unggul hampir empat kali dari Matthijs de Ligt yang menempati posisi dua pemain dengan gaji tertinggi di Juventus.

“Cristiano Ronaldo meminta Juventus untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun atau hingga 30 Juni 2023. Juventus tidak menjawabnya. Namun, mereka mungkin akan menjualnya, begitu juga De Ligt pada musim panas,” tulis Tancredi Palmeri di Twitter-nya @tancredipalmeri.

Jika Cristiano Ronaldo terpaksa dijual, ke mana ia akan berlabuh? Cristiano Ronaldo berpotensi melanjutkan karier bersama Raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG). Apa alasannya?

Alasannya dengan gabung PSG, Cristiano Ronaldo bisa meraup banyak gelar setiap musimnya, sekaligus mendekati perolehan trofi Dani Alves. Saat ini, Cristiano Ronaldo terpaut delapan gelar dari Dani Alves, pesepakbola dengan trofi terbanyak.

BACA JUGA: Lionel Messi Bertahan di Barcelona, Cristiano Ronaldo Pindah Liga Lagi

Cristiano Ronaldo telah meraup 29 gelar, sedangkan Dani Alves 37 trofi. Karena itu, pindah ke PSG merupakan cara terbaik Cristiano Ronaldo meraup banyak gelar. Sebab, sejak 2011 atau terhitung diambil alih Nasser Al Khelaifi, PSG meraup 26 trofi!

Selain dengan pindah ke PSG, Cristiano Ronaldo berpotensi melebarkan sayapnya, yakni menjadi top skor di kompetisi domestik. Sejauh ini Cristiano Ronaldo pernah menjadi top skor Liga Inggris (2007-2008) dan Liga Spanyol (2010-2011, 2013-2014 dan 2014-2015).

Bahkan jika menjadi top skor Liga Italia musim ini, Cristiano Ronaldo tercatat sebagai pesepakbola pertama yang menjadi pencetak gol terbanyak di tiga kompetisi elite berbeda (Inggris, Spanyol dan Italia).

Jumlahnya bisa semakin banyak (empat kompetisi) jika Cristiano Ronaldo gabung PSG dan menjadi top skor Liga Prancis. Namun, Cristiano Ronaldo harus bersaing dengan sejumlah nama untuk menjadi top skor Liga Prancis.

Sebut saja Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kevin Volland (AS Monaco), Memphis Depay (Olympique Lyon) dan Kylian Mbappe (PSG). Untuk nama yang disebut terakhir merupakan top skor Liga Prancis dalam dua musim terakhir, plus calon rekan setim Cristiano Ronaldo.

Hanya saja, Cristiano Ronaldo terbentur sejarah untuk langsung jadi top skor Liga Prancis di musim pertama. Sebab, di sepanjang karier sepakbolanya, tak ada dalam sejarah Cristiano Ronaldo langsung menjadi top skor kompetisi domestik di musim perdana.