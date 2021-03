TIDAK hanya sportivitas, pertandingan sepakbola juga terkadang dikenal dengan berbagai tindakan kontroversial. Bukan hanya dilakukan oleh pemain, terkadang keputusan para pengadil pertandingan juga kerap menimbulkan tanda tanya besar

Seperti apa insiden kontroversial yang pernah terjadi selama pertandingan sepak bola dari seluruh dunia? Dilansir dari laman Sportmob, Rabu (3/3/2021), berikut adalah 5 insiden paling kontroversial dalam sejarah sepak bola

5. The Red Devils vs Gunners Brawl (Man United vs Arsenal)





Liga Inggris jadi salah satu kompetisi yang dikenal paling kompetitif di tanah Eropa. Hal ini terkadang menimbulkan hal-hal berbau kontroversi terutama dalam persaingan sejumlah tim besar.

Salah satunya yang terjadi pada dua tim papan atas yakni Manchester United dan Arsenal. Sejak lama, pertemuan kedua tim hampir selalu menghasilkan drama. Salah satu yang paling diingat adalah laga Man United vs Arsenal pada 24 Oktober 2004 lalu.

Para pemain dari kedua kesebelasan bermain begitu keras sehingga sejumlah tekel berbahaya pun kerap terlihat sepanjang pertandingan. Kabarnya, keributan antar pemain bahkan juga terjadi di lorong menuju ruang ganti.

4. La Remontada (Barcelona vs PSG) La Remontada jadi istilah yang lahir dari sebuah pertandingan sepakbola. Kata dalam bahasa Spanyol ini mulai dikenal dunia usai Barcelona menyuguhkan pertandingan luar biasa di Camp Nou pada 8 Maret 2017. Blaugrana menghajar PSG dengan skor telak 6-1 pada duel leg kedua 16 besar. Yang membuat hasil tersebut luar biasa adalah kondisi sebelum pertandingan. Kala itu Barca takluk 0-4 di Parc des Princes pada leg pertama, skuad Ernesto Valverde diduga sudah pasti tersingkir. Tiga pekan kemudian, Barca pun memberikan sajian malam ajaib di Camp Nou dan lolos dengan cara luar biasa. 3. Tragedi Disgrace of Gijon (Jerman Barat vs Austria) Disgrace of Gijon terkenal sebagai sebuah tragedi kelam sepak bola. Skandal ini melibatkan Jerman Barat yang bertujuan menistakan Aljazair di Piala Dunia 1982. Kisahnya terjadi dalam laga terakhir fase Grup 2 Piala Dunia 1982 antara Jerman Barat vs Austria. Pertandingan itu dihelat di Stadion El Molinon, Gijon, 25 Juni 1982 Kedua tim bermain dengan tidak sportiv demi bisa lolos ke babak berikutnya. Hal ini bahkan membuat para pendukung dari kedua tim memilih untuk meninggalkan stadion sambil melontarkan kata-kata kasar untuk para pemain di lapangan. 2. Tandukan Zidane di Piala Dunia 2006 (Prancis vs Italia) Tidak dapat dimungkiri bahwa pada partai final Piala Dunia 2006 yang mempertemukan antara Timnas Italia kontra Timnas Prancis, menyisakan banyak cerita. Pasalnya, pada laga itu terdapat hal yang kontroversial ketika kapten Prancis, Zinedine Zidane, mendapat kartu merah. Zidane diusir wasit keluar dari lapangan karena terprovokasi bek Italia, Marco Materazzi. Saat itu, Zidane yang tak terima dengan perkataan Materazzi langsung menanduk lawannya hingga terjatuh. Tak ayal, wasit langsung memberikan kartu merah kepada sang pemain. Laga pun kian panas usai kejadian tersebut. Italia akhirnya berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan Prancis lewat drama adu penalti. 1. Keputusan kontovrsial wasit (Chelsea vs Barcelona di Liga Champions 2009)

Tepat pada 7 Mei 2009, pertandingan Chelsea vs Barcelona di fase semifinal Liga Champions Eropa adalah salah satu laga yang paling mengundang perdebatan. Kepemimpinan wasit asal Norwegia, Tom Henning Ovrebo, yang menjadi sorotan. Skor imbang 0-0 mewarnai pertemuan kedua tim pada leg pertama yang dilangsungkan di markas Barca, Camp Nou. Hal inilah yang membuat Didier Drogba dan para penggawa The Blues lainnya tampil agresif sedari menit awal. Kedua tim saling jual beli serangan dan bermain sama kuat 1-1 hingga menit-menit akhir. Sayangnya, Chelsea dirugikan keputusan wasit yang tidak menganggap aksi handsball Samuel Eto'o pada laga tersebut.