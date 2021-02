ROMA – Duel seru bakal tersaji pada giornata 24 Liga Italia 2020-2021 antara AS Roma vs AC Milan di Stadion Olimpico, Senin 1 Maret dini hari WIB. Laga tersebut bakal ditayangkan via live streaming oleh RCTI+ mulai pukul 02.00 WIB.

Kedua kesebelasan sedang dalam situasi berbeda. Di kubu tuan rumah, AS Roma menjalani grafik penampilan yang fluktuatif dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Anak asuh Paulo Fonseca menelan satu kekalahan, satu kali imbang, serta mencatatkan tiga kemenangan.

Sebaliknya, AC Milan masih belum meraih kemenangan dalam empat partai terakhir secara beruntun di semua kompetisi. Penurunan performa itu dialami sejak menang telak 4-0 atas Crotone pada 7 Februari silam. Rossoneri lantas menorehkan dua kali kekalahan beruntun di Serie A serta dua seri di Liga Eropa.

Tren negatif itu membuat AC Milan harus kehilangan tahtanya di puncak klasemen Liga Italia 2020-2021. Zlatan Ibrahimovic dan kolega kini mengoleksi 49 angka dari 23 pertandingan. Mereka tertinggal empat angka dari rival sekota Inter Milan.

AC Milan perlu segera bangkit andai tidak mau semakin tertinggal dari Inter Milan. Apalagi, Nerazzurri bakal bermain lebih dulu di Stadion Giuseppe Meazza untuk menjamu Genoa. Andai Inter menang, Milan akan semakin tertekan saat memasuki lapangan hijau Stadion Olimpico.

AS Roma sendiri juga membidik poin penuh saat menjamu AC Milan. Il Lupi saat ini duduk di peringkat empat dengan nilai 44. Mereka terpaut lima angka dari Il Diavolo Rosso. Poin penuh bakal berarti ganda bagi Edin Dzeko dan kolega.

Andai menang, AS Roma bakal menggusur Juventus di peringkat tiga. Kebetulan, Si Nyonya Tua tertahan di kandang Hellas Verona pada giornata 24. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan kini baru mengemas 46 poin dari 23 pertandingan. Selain itu, tiga angka juga mendekatkan AS Roma dengan AC Milan di posisi dua. Giallorossi juga ingin segera menjauh dari kejaran Atalanta di peringkat lima. La Dea hanya defisit satu angka sehingga kegagalan meraih poin penuh atas AC Milan, berpotensi menjadi petaka bagi AS Roma. Baik AS Roma mau pun AC Milan akan sama-sama dalam kondisi kurang bugar. Keduanya baru saja memainkan laga tengah pekan di Liga Eropa 2020-2021. Untungnya, kedua kesebelasan bermain di kandang sendiri sehingga tenaga mereka tidak terkuras untuk menempuh perjalanan jauh. Yang pasti, duel antara AS Roma vs AC Milan sungguh pantang Anda lewatkan. Apalagi, RCTI+ akan menyiarkan secara live streaming. Caranya sungguh mudah, Anda tinggal klik di sini.