RCTI akan menyiarkan tiga laga secara langsung lanjutan pekan ke-24 Liga Italia 2020-2021 yang berlangsung akhir minggu ini. Sebanyak tiga pertandingan yang dimaksud mempertemukan Hellas Verona vs Juventus, Napoli vs Benevento dan AS Roma vs AC Milan.

Laga Hellas Verona vs Juventus menjadi pembuka pertandingan akhir pekan ini. Pertandingan digelar pada Minggu 28 Februari 2021 pukul 02.45 WIB.

(Cristiano Ronaldo andalan Juventus untuk membobol gawang Hellas Verona)

Bagi Juventus, kemenangan merupakan hal wajib. Sebab, skuad asuhan Andrea Pirlo ini sudah mulai ditinggalkan Inter Milan selaku pemuncak klasemen Liga Italia 2020-2021.

Saat ini, Juventus yang menduduki posisi tiga dengan 45 angka, terpaut delapan poin dari Inter Milan. Karena itu, terpeleset sekali saja, peluang Juventus memenangkan trofi Liga Italia 2020-2021 hampir sirna.

Untuk mendulang kemenangan, Juventus dapat menaruh asa kepada sang bomber, Cristiano Ronaldo. CR7 –sapaan akrab Cristiano Ronaldo– sedang on fire, yang mana di laga terakhir Juventus ia mencetak dua gol. Berkat bantuan Cristiano Ronaldo, Juventus menang 3-0 atas Crotone.

Selain itu, Cristiano Ronaldo juga memiliki catatan apik kontra Hellas Verona. Dalam dua perjumpaan terakhir kontra Hellas Verona, Cristiano Ronaldo mencetak dua gol. Karena itu, jangan heran jika Cristiano Ronaldo menggila di laga nanti.

Kemudian, dilanjutkan laga Napoli vs Benevento. Laga ini digelar pada Senin 1 Maret 2021 pukul 00.00 WIB. Partenopei –julukan Napoli– diyakini memburu kemenangan setelah baru saja terlempar dari Liga Eropa 2020-2021. (AC Milan akan bertandang ke markas AS Roma) Laga penutup pekan ini mempertemukan AS Roma vs AC Milan. Giallorossi –julukan AS Roma– dan AC Milan sama-sama mengincar tiga poin demi menjaga asa menjuarai Liga Italia 2020-2021. Saat ini hingga pekan ke-23, Milan duduk di posisi dua dengan 49 angka. Sementara AS Roma duduk di posisi empat dengan 44 angka. Jadi, jangan heran jika laga ini berlangsung panas, yang mana akan tercipta hujan kartu. Berikut jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI pekan ini: Minggu, 28 Februari 2021 Hellas Verona vs Juventus (02.45 WIB) Senin, 1 Maret 2021 Napoli vs Benevento (00.00 WIB) AS Roma vs AC Milan (02.45 WIB)