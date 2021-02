TURIN – Trailer film dokumenter raksasa Italia, Juventus resmi dirilis. Trailer bisa disaksikan di akun 𝗔𝗹𝗹 𝗒𝗿 π—‘π—Όπ˜π—΅π—Άπ—»π—΄: π—π˜‚π˜ƒπ—²π—»π˜π˜‚π˜€ ⚫βšͺ

E' ufficiale: i bianconeri saranno protagonisti della docu-serie Amazon Original, disponibile nel corso del 2021 su @PrimeVideoIT!#AONJuve — JuventusFC (@juventusfc) February 23, 2021 ">media sosial Bianconerri β€”julukan Juventus.

Trailer memperlihatkan secara singkat tentang antusiasme, cerita-cerita seputar pertandingan, serta juga kehidupan sehari-hari tim utama dan klub dalam video berdurasi 43 detik.

Dokumenter Juventus menjadi lanjutan serial All or Nothing yang diproduksi Amazon Original. Sebelumnya dokumenter Mancheser City dan Tottenham Hotspur telah tayang lebih dulu.

All or Nothing: Juventus akan menampilkan kisah di belakang layar tim sepanjang musim ini. Serial ini akan tersedia secara eksklusif di Prime Video pada 2021.

Dokumentasi baru ini akan membawa penonton pada perjalanan Juventus dalam berbagai fase musim. Rekaman juga akan menunjukkan momen-momen paling menentukan dalam beberapa bulan mendatang.

Film juga akan mengajak penonton melihat ke Allianz Stadium, Juventus Training Center dan di luar lapangan. Beberapa rekaman yang tak pernah ditayangkan sebelumnya akan ditampilkan dalam dokumenter ini.

"Kami sangat bangga menjadi salah satu mitra internasional dari franchise All or Nothing," komentar Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer Juventus mengutip laman klub, Rabu (24/2/2021).

"Ini mewakili satu langkah maju dalam evolusi konstan Klub kami. Kolaborasi dengan Amazon Prime Video sangat cocok antara dua merek sukses dengan jangkauan global dan keinginan terus menerus untuk menantang, berubah, dan berkreasi dengan cara yang inovatif.”

β€œKami berharap dapat menunjukkan kepada dunia apa sebenarnya merek Juventus dan apa artinya, dengan kualitas tak terbantahkan dan sentuhan unik dari seri All or Nothing," lanjut dia. Sementara Nicole Morganti, Kepala Amazon Originals, Italia menjelaskan bahwa dokumenter akan menjadi sebuah pengalaman yang belu pernah didapatkan. "Kami sangat senang memulai perjalanan ini dengan klub sepakbola bergengsi seperti Juventus dan menawarkan kepada penonton Italia dan internasional pandangan yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di salah satu tim paling menarik di dunia," tambah Nicole Morganti, Kepala Amazon Originals, Italia. "All or Nothing sekarang adalah waralaba yang ditentukan oleh kualitas produksinya yang luar biasa dan akses uniknya, dan ini akan mengikuti jejak serial sukses sebelumnya. Kami tidak sabar menunggu member Prime di seluruh dunia untik sepenuhnya mengalami tantangan harian yang akan dihadapi oleh tim juara kelas satu selama musim yang epik ini," pungkasnya.