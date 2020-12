MANCHESTER – Penyerang muda dan bintang Manchester United, Marcus Rashford, menerima penghargaan spesial. Bukan karena kiprahnya di dunia sepakbola, penghargaan ini didapat lantaran perhatiannya yang luar biasa dalam sisi kemanusiaan.

Sebagaimana diwartakan The Sun, Senin (21/12/2020), Marcus Rashford meraih penghargaan khusus di olahraga yang mengakui pencapaian luar biasa di luar lapangan. Penghargaan itu datang dari Sports Personality of the Year BBC.

Marcus Rashford memang diketahui telah begitu aktif melakukan kegiatan kemanusiaan yang membantu masyarakat luar. Dia memberi makan anak-anak yang kelaparan di Inggris dan pekerjaan amal lainnya di sepanjang 2020.

Aksinya memberi makanan gratis untuk anak-anak selama liburan sekolah di Inggris sendiri diketahui mendapat perhatin begitu besar. Kini, aksi mulianya itu berbuah penghargaan.

Marcus Rashford pun menyambut penghargaan ini dengan penuh sukacita. Ia menceritakan tujuan utama melakukan aksi sosial ini dan tak pernah memperkirakan bahwa tindakannya bakal mendapat apresiasi seperti ini.

"Saya selalu memiliki hal yang mengganjal saya yang mengatakan, ‘Pastikan Anda membuat perbedaan untuk generasi berikutnya,’” ujar Marcus Rashford, sebagaimana diktuip dari The Sun, Senin (21/12/2020). “Dan saya pikir, kita harus selalu melindungi mereka semampu kita dan memberi mereka kesempatan terbaik dalam hidup dan menjadi apa pun yang mereka inginkan. Penting bagi saya bahwa mereka tetap duduk di rumah dan dapat melihat mereka setiap hari,” lanjutnya. "Sejujurnya, itu adalah sesuatu yang saya coba beberapa tahun lalu di Manchester, dan itu membantu banyak orang di Manchester, banyak anak di Manchester, tapi saya tidak puas dengan jangkauan yang dimilikinya. Kemudian, kami melakukannya, dan apa yang terjadi sejak itu, kami tidak menyangka,” tutur Marcus Rashford. Selain pencapaiannya yang luar biasa di luar lapangan, Marcus Rashford tentu juga bersinar di dalam lapangan. Dia bahkan baru saja membantu Manchester United menang besar atas Leeds United dengan skor 6-2. Berkat kemenangan ini, Man United naik ke posisi tiga di klasemen Liga Inggris 2020-2021.