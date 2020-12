PARA pesepakbola tak bisa melepaskan diri dari sorotan tentang kehidupan pribadi. Tak terkecuali soal seks. Bahkan mereka tak jarang mengungkapkan langsung tentang kehidupan mereka yang berkutat dengan seks.

Tak jarang dari antara mereka justru merasa moncer ketika lebih banyak melakukan seks. Sebut saja seperti legenda Brasil yakni Romario. Ia bahkan menyarankan Gabriel Jesus untuk sering melakukan seks agar mencetak lebih banyak gol.

Lalu, siapa saja pesepakbola yang akhirnya tak bisa lepas dari seks? Berikut kelima pesepakbola tersebut.

5. Garrincha

Garrincha adalah seorang pecandu alkohol sejak usia 14 tahun. Ia disebut telah meniduri ratusan wanita dan menjadi ayah dari setidaknya 14 anak. Sayangnya kecanduannya terhadap alkohol sedikit memberi petaka.

Ia pernah mengalami kecelakaan mobil hingga menabrak truk, yang mengakibatkan kematian ibu mertuanya pada 1969. Bahkan ketika Garrincha mengembuskan napas terakhir, ia dinyatakan terkena sirosis hati, akibat alkhol pada usia 49 tahun.

4. Antonio Cassano

Antonio Cassano pernah mengklaim bahwa ia sudah tidur dengan 600 hingga 700 wanita. Hal itu pun ia ungkapkan dalam buku otobiografinya yang berjudul La Dico Tutto (I’ll Tell You Everything). Sesuai dengan judulnya, ia pun terbuka dengan kehidupan pribadinya.

Pada buku tersebut, ia menjelaskan rutinitas dan makanan sebelum pertandingan. Secara mengejutkan, ia mengatakan bahwa seks dan beberapa kue tidak pernah gagal untuk meningkatkan penampilannya. Bahkan Cassano pun tidak memiliki karier yang buruk dengan bergabung seperti AS Roma, Real Madrid, dan AC Milan.

3. Ronaldinho Pada pertengahan 2000-an, Ronaldinho dikenal dunia sebagai pesepakbola terbaik di planet ini. Tetapi, tak hanya dalam hal sepakbola, Ronaldinho juga dikenal cukup bagus soal urusan ranjang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Lisa Collins, seorang wanita yang pernah berhubungan seks dengan Ronaldinho. Collins pun secara terang-terangan tentang berhubungan seks dengan Ronaldinho. Ia membuat publik terkejut karena Ronaldinho ternyata bisa melakukan hubungan seks delapan kali dalam satu malam. Bahkan Collins menggambarkan sang penyerang seperti bor pneumatik di antara seprai. 2. Frank Worthington Kisah soal Worthington terjadi ketika ia mengalami kegagalan saat hendak pindah dari Huddersfield ke Liverpool. Ia gagal menjalani tes medis karena memiliki tekanan darah tinggi. Setelah diperiksa, tekanan darah tinggi itu datang karena ia terlalu banyak berhubungan seks. Ia pun memiliki kecanduan seks setelah berhubngan tiga orang wanita berbeda yang tidak disebutkan namanya. Hal itu terungkap setelah ia membuat hal mengejutkan dengan gagal dalam tes medis tersebut. Alhasil, ia pun bergabung dengan Leicester City sebagai gantinya. 1. George Best George Best sudah dikenal publik sebagai pria playboy. Ia pun sudah dikenal sebagai legenda Manchester United yang sangat berbakat. Akan tetapi, ia memiliki kekurangan dengan gaya hidupnya yang dikelilingi para wanita. Bahkan ia merasa menyesal sempat meninggalkan kehidupannya dengan para wanita dan alkohol pada 1969. Ia merasa itu adalah bagian terburuk dalam hidupnya.