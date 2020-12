ROMA - AS Roma meraih hasil kurang maksimal di pekan ke-10 Liga Italia 2020-2021. Menjamu Sassuolo, tim arahan Paulo Fonseca gagal mengamankan poin penuh usai dipaksa bermain imbang tanpa gol.

Hasil ini membuat Serigala Ibu Kota tertahan di peringkat keenam dengan koleksi 18 poin. Sementar Sassuolo berada di posisi empat besar dengan raihan 19 angka atau terpaut satu poin dari AS Roma.

Jalannya Pertandingan

AS Roma selaku tim tuan rumah langsung menerapkan tempo bermain cepat sejak awal pertandingan. Hal ini dibuktikan dengan peluang cepat yang didapat Henrikh Mkhitaryan di menit keenam.

Memanfaatkan umpan jauh yang dikirim Pedro Rodriguez, Mkhitaryan mendapat celah untuk melangsungkan tembakan. Sayang, usahanya masih sedikit melebar ke arah kanan gawang Sassuolo.

Jual beli serangan terus terjadi antar kedua tim. Selain Mkhitaryan, Edin Dzeko dan Pedro sama-sama bergantian menebar ancaman ke lini pertahanan Sassuolo.

Sementara kubu tim tamu yang memainkan penguasaan bola juga tak kalah bahaya. Akan tetapi, hingga babak pertama usai skor 0-0 tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, AS Roma yang mengincar gol cepat bermain lebih agresif. Namun, para pemain belakang Sassuolo juga tak kalah disiplin untuk menghalau datangnya bola.

Sebanyak 16 tembakan berhasil dilepaskan para pemain AS Roma meski hanya satu yang benar-benar mengancam gawang Sassuolo. Kedua tim mulai terlihat frustrasi untuk menciptakan gol. Skor kacamata pun mengakhiri pertemuan AS Roma vs Sassuolo kali ini.

Berikut susunan pemain AS Roma vs Sassuolo di pekan ke-10 Liga Italia 2020-2021, Minggu (7/12/2020).

As Roma (3-4-2-1): Mirante - Ibanez, Cristante, Kumbulla - Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Dzeko.

Panchina ROMA: Pau Lopez, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Darboe, Milanese, Mayoral, Perez.

Pelatih: Paulo Fonseca

Sassuolo(4-2-3-1): Pegolo - Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio - Locatelli, Obiang - Berardi, Lopez, Boga - Djuricic.

Cadangan: Turati, Toljan, Peluso, Muldur, Kyriakopulos, Magnanelli, Raspadori, Traore, Bourabia, Haraslin, Oddei, Schiappacasse.

Pelatih: Roberto De Zerbi