MANCHESTER – Neymar Jr berhasil membantu Paris Saint-Germain (PSG) memetik kemenangan di markas Manchester United pada Kamis (3/12/2020) dini hari WIB. Sebab berkat sumbangsih dua golnya ke gawang Man United, PSG berhasil keluar menjadi pemenang dengan 3-1.

Satu gol PSG lainnya dicetak oleh Marquinhos dan gol dari Man United dipersembahkan oleh Marcus Rashford. Lantas Neymar yang mencetak gol di matchday kelima Grup H Liga Champions 2020-2021 itu layak disebut sebagai man of the match dari pertandingan Man United vs PSG.

Menariknya, saat pertandingan usai Neymar didekati oleh awak media serta ditanyakan berbagai hal, pemain asal Brasil itu memberikan sebuah pernyataan yang cukup menghebohkan. Ia tepatnya mengaku sangat ingin bermain bersama Lionel Messi lagi.

Baca Juga: Penyebab Man United Kalah 1-3 dari PSG

Menurut pernyataan Neymar, bermain bersama Messi lagi adalah sesuatu hal yang sangat ia inginkan. Bagi Neymar, berada satu tim bersama La Pulga saat masih berada di Barcelona adalah salah satu momen bermain terbaiknya.

Karena itulah Neymar ingin merasakan bermain dengan Messi lagi. Lalu, apakah kode itu berarti Neymar ingin kembali ke Barcelona? Jawabannya tidak, karena Neymar pun mengaku Messi bisa datang ke klubnya, yakni PSG.

Ya, Neymar mengajak Messi ke PSG. Ia bahkan mengajak Messi untuk segera pindah pada musim depan. Ia yakin Messi takkan mendapatkan banyak masalah di PSG, seperti yang sedang dialaminya di Barcelona.

“Apa yang sayang inginkan adalah dapat bermain lagi bersamanya (Messi). Untuk dapat menikmati lagi bermain satu lapangan dengannya,” kata Neymar, dilansir dari Marca, Kamis (3/12/2020). “Dia bisa datang ke tempat saya (PSG). Dia tidak akan mendapatkan masalah apa pun di sini. Saya yakin akan hal tersebut. Saya hanya ingin bermain bersamanya lahi dan saya yakin hal itu bisa terwujud musim depan. Kami harus mewujudkannya,” tambah Neymar. Peluang Neymar dan PSG untuk mendatangkan Messi pun terbilang cukup besar kali ini. Sebab Messi pada awal musim ini sudah mengatakan bahwa ia ingin pergi dari Blaugrana. Dengan kondisi Messi yang kontraknya bakal habis di musim panas 2021, maka bukan tidak mungkin PSG bisa merekrut pemain asal Argentina itu untuk bermain bersama mereka di musim 2021-2022.