JADWAL semifinal Liga Champions 2021-2022 sudah dirilis. Laga leg I bakal digelar dua minggu lagi, sedangkan leg II bergulir di masa libur atau cuti lebaran yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Sekadar diketahui, sebanyak empat klub sudah dipastikan lolos ke semifinal Liga Champions 2021-2022. Mereka ialah Liverpool, Manchester City, Real Madrid dan Villarreal.

(Manchester City lolos ke semifinal Liga Champions 2021-2022 secara dramatis)

Liverpool menang agregat 6-4 atas Benfica dan Villarreal unggul 2-1 atas Bayern Munich. Kemudian Manchester City menang agregat 1-0 atas Atletico Madrid, sedangkan Real Madrid menang tipis 5-4 atas Chelsea.

Laga leg I semifinal Liga Champions 2021-2022 dilangsungkan pada 27 dan 28 April 2022 dini hari WIB. Manchester City dan Liverpool bakal bertindak sebagai tuan rumah di leg I.

Kemudian, leg II dilangsungkan pada 4 dan 5 Mei 2022 dini hari WIB. Kali ini giliran Real Madrid dan Villarreal yang menjadi tuan rumah.

The Reds –julukan Liverpool– di atas kertas dijagokan bakal menumbangkan Villarreal. Namun, jangan lupakan sejarah. Semenjak comeback ke Liga Champions pada 2017-2018, klub-klub Spanyol selalu menjadi momok bagi Liverpool.

Di Liga Champions 2017-2018, Liverpool kalah di final dari Real Madrid dengan skor 1-3. Kemudian pada 2019-2020, giliran Atletico Madrid yang menyingkirkan Liverpool di babak 16 besar dengan agregat 2-4.

(Real Madrid menang 3-1 atas Liverpool di Liga Champions 2020-2021)

Terakhir atau pada 2020-2021, kembali Real Madrid yang menyingkirkan Liverpool. Setelah melalui dua pertemuan di perempatfinal Liga Champions 2020-2021, Los Blancos –julukan Real Madrid– menang agregat 3-1 atas Liverpool.

Sementara bagi Manchester City dan Real Madrid, peluangnya 50:50. Kedua pelatih baik Josep Guardiola (Manchester City) dan Carlo Ancelotti (Real Madrid) memiliki pengalaman mentas di fase genting Liga Champions.

Karena itu, menarik menanti tim mana yang lolos ke final Liga Champions 2021-2022. Akankah tercipta All Spanish Final, All English Final atau duel Inggris vs Spanyol?

Berikut jadwal semifinal Liga Champions 2021-2022:

Leg I Semifinal Liga Champions 2021-2022

Rabu 27 April 2022 Pukul 02.00 WIB

Manchester City vs Real Madrid

Kamis, 28 April 2022 Pukul 02.00 WIB

Liverpool vs Villarreal

Leg II Semifinal Liga Champions 2021-2022

Rabu, 4 Mei 2022 Pukul 02.00 WIB

Villarreal vs Liverpool

Kamis, 5 Mei 2022 Pukul 02.00 WIB

Real Madrid vs Manchester City