MADRID – Penyerang Real Madrid, Karim Benzema terekam kemera meminta kepada rekannya untuk tidak mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior. Peristiwa ini terjadi saat Madrid menjamu Borussia Monchengladbach di Liga Champions.

Dalam rekaman kamera yang beredar di media sosial, memperlihatkan Benzema berbincang dengan rekan senegaranya Ferland Mendy di lorong stadion saat jeda babak pertama. Pada video itu juga terlihat Vinicius.

Benzema dan Mendy terlibat perbincangan menggunakan bahasa Prancis, yang tidak dimengerti Vinicius, yang berasal dari Brasil. Akun Twitter, Get French Football, yang mengunggah video percakapan itu, memberikan keterangan obrolan Benzema dan Mendy.

“Kawanku, jangan mengoper kepadanya. Dia tak bermain sejalan dengan kita,” tulis Get French Football menerjemahkan obrolan Mendy dan Benzema.

