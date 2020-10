LIVERPOOL – Kiper Liverpool, Adrian San Miguel, membuat tingkah kocak saat timnya bertandang ke markas Ajax Amsterdam di matchday pertama Grup D Liga Champions 2020-2021, Kamis (22/10/2020) dini hari WIB. Di babak kedua pertandingan atau ketika Liverpool sedang unggul 1-0, The Reds –julukan Liverpool– hampir kebobolan.

Saat itu winger kiri Ajax Dusan Tadic yang dalam kondisi tak terkawal berada di kotak penalti Liverpool. Dengan tenang, eks pemain Southampton itu melepaskan tembakan chip yang melewati kepala Adrian.

Adrian pretending to kick the ball away 😂 pic.twitter.com/b8w9rJ0V0D— Sam McGuire (@SamMcGuire90) October 21, 2020