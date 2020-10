MILAN – Inter Milan dipastikan kehilangan salah satu pemain andalannya di musim ini, yakni Acharf Hakimi, disaat dibutuhkan di pertandingan melawan Borussia Monchengladbach pada laga perdana Grup B Liga Champions 2020-2021. Hakimi absen di laga Inter vs Monchengladbach itu dikarenakan ia dinyatakan positif terpapar virus corona.

Tragisnya kabar Hakimi positif itu diketahui beberapa jam jelang Inter menjamu Monchengladbach di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis (22/10/2020) pukul 02.00 WIB nanti. Sebab itulah Inter dipastikan takkan diperkuat fullback kanan teranyarnya di pertandingan tersebut.

Menurut laporan dari Football Italia, tes usap atau swab test yang dilakukan oleh mantan bintang Borussia Dortmund itu menjelang pertandingan Liga Champions Inter malam ini ternyata positif.

📰 | OFFICIAL STATEMENT@AchrafHakimi has tested positive for COVID-19 in the latest round of checks ⤵️#FCIM https://t.co/Wds2EepHZm— Inter (@Inter_en) October 21, 2020