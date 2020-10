BERBICARA pesepakbola yang loyal terhadap klub, salah satunya adalah Lionel Messi. Sejak 2000 atau 20 tahun yang lalu, La Pulga –julukan Lionel Messi– berseragam Barcelona. Tidak ada satu pun klub profesional yang dibela Lionel Messi selain Barcelona.

Semenjak naik ke tim senior Barcelona pada 2004, Lionel Messi memberikan 34 trofi bagi publik Estadio Camp Nou. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak ketimbang pesepakbola mana pun yang pernah atau masih membela Blaugrana –julukan Barcelona.

(Messi bawa Barcelona juara Liga Spanyol 2018-2019)

Tidak hanya sukses bersama tim, Lionel Messi juga mentereng di level individu. Lionel Messi tercatat sebagai top skor sepanjang masa Barcelona dengan koleksi 635 gol dari 735 pertandingan di semua kompetisi.

Seiring karier menterengnya bersama Barcelona, sejumlah tim silih berganti mendekati Lionel Messi. Sejumlah klub datang memberi penawaran kepada Barcelona untuk mendapatkan Lionel Messi, mulai dari Chelsea, Juventus hingga rival abadi Blaugrana, Real Madrid.

Untuk Real Madrid, mereka menawarkan uang 250 juta euro (Rp4,31 triliun) pada musim panas 2013, plus gaji 440 ribu (Rp7,59 miliar) per pekan. Padahal, jika menerima tawaran tersebut, Lionel Messi tercatat sebagai pesepakbola termahal di dunia hingga kini.

Lantas, apa penyebab Lionel Messi loyal kepada Barcelona? Alasannya karena servis luar biasa yang diberikan Barcelona baik kepada Lionel Messi ataupun keluarganya. Sejak kecil atau berusia 13 tahun, Lionel Messi sudah terdaftar sebagai pemain junior Barcelona.

Saat itu demi membujuk Lionel Messi terbang dari Argentina (Rosario) ke Barcelona, manajemen Blaugrana menjanjikan pekerjaan kepada ayah La Pulga, Jorge Messi. Selain memberikan pekerjaan kepada Jorge Messi, Barcelona berjanji memberikan suntik hormon kepada Lionel Messi, yang mana setiap tahunnya dapat menghabiskan biaya 100 ribu pounds atau sekira Rp1,9 miliar.

(Messi kecil sempat membela Newwll's Old Boys Junior)

Sekadar informasi, Lionel Messi saat itu mengalami masalah pada hormon pertumbuhan. Jelas bagi ukuran keluarga Lionel Messi yang hidupnya pas-pasan, praktis kesulitan memenuhi biaya di atas. Berhubung Barcelona mau memenuhi biaya tersebut, Lionel Messi mau meninggalkan Newell’s Old Boys –klubnya saat itu– demi pindah ke Barcelona.

“Mereka (orangtua Messi) berkonsultasi tentang pertumbuhan anaknya yang lamban. Saat itu tinggi badan Messi hanya 1,27 meter (127 sentimeter). Tentu, dia belum menjadi seorang bintang, dia belum menjadi pemain bola terkenal ataupun pemain profesional. Saat itu Messi hanya pemain sepakbola junior di Newell’s,” kata Dokter Diego Schwarsztein yang sempat merawat Messi, mengutip dari buku The Inside Story of the Boy Who Became a Legend karangan Luca Caioli.

Karena kebaikan manajemen Barcelona di ataslah, Lionel Messi sulit meninggalkan Barcelona. Saat ini, kontrak Lionel Messi bersama Barcelona tersisa hingga 30 Juni 2021. Meski belum ada tanda-tanda akan memperpanjang kontrak, namun jangan heran jika pada akhirnya La Pulga memilih bertahan lebih lama di Estadio Camp Nou.