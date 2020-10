BARCELONA – Barcelona baru-baru ini telah mengumumkan 24 pemain tim utama mereka yang bakal tampil di sepanjang musim 2020-2021. Dari ke-24 nama tersebut, ada hal yang menarik terlihat dari penyerang Barcelona, Martin Braithwaite.

Hal menarik itu adalah Braithwaite mengganti nomor punggungnya, yang awal ia mengenakan nomor 19 kini diubah menjadi nomor 9. Nomor sembilan itu tentunya adalah bekas kepunyaan Luis Suarez yang saat ini sudah pindah dan bermain di Atletico Madrid.

Dikatakan menarik karena nomor punggung sembilan identik dengan striker utama dalam suatu tim. Jadi, apakah dipilihnya Braithwaite menggunakan nomor tersebut menandakan bahwa mantan penggawa Leganes itu kini menjadi penyerang utama di klub berjuluk Blaugrana tersebut?

Our 2020/21 first team squad numbers are set! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/MeFcJPDyN8— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 6, 2020