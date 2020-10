MILAN – AC Milan resmi memperkenalkan pemain anyar mereka yang mereka rekrut dari klub Norwegia, Bodo/Glimt. Pemain tersebut adalah Jens Peter Hauge yang ditebus dengan mahar 5 juta euro atau sekira Rp87 miliar.

Hauge menandatangani kontrak yang berdurasi lima tahun bersama Milan, yakni hingga 30 Juni 2025. Winger 20 tahun tersebut nantinya akan mengenakan nomor punggung 15 di kubu Rossoneri.

“AC Milan dengan bangga mengumumkan penandatanganan Jens Petter Hauge dari FK Bodo/Glimt dengan kesepakatan permanen. Penyerang asal Norwegia tersebut telah menandatangani kontrak dengan Rossoneri hingga 30 Juni 2025. Ia akan mengenakan nomor punggung 15,” tulis laman resmi AC Milan, Kamis (1/10/2020).

Writing your name:

- on the contract 🖋️

- on the scoresheet 🔜⚽ (this time playing for us)



Welcome, Jens Petter Hauge! 🇳🇴 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/AHpBQ4vPxi — AC Milan (@acmilan) October 1, 2020