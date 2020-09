LINCOLN – Penyerang Lincoln City, Tom Hopper, tidak mau silau dengan nama besar Liverpool jelang laga babak ketiga Piala Liga Inggris 2020-2021, Jumat 25 September dini hari WIB. Pesepakbola berusia 26 tahun itu yakin, Si Merah memiliki kelemahan tersendiri.

Pertandingan antara Lincoln City vs Liverpool akan dihelat di Stadion LNER. Di atas kertas, kedua klub bagaikan bumi dan langit. Anak asuh Jurgen Klopp berstatus sebagai juara bertahan kasta teratas Liga Inggris, sementara The Imps hanya lah kesebelasan dari kasta ketiga (League One).

Walau tidak diunggulkan, Liverpool tidak boleh memandang remeh begitu saja Lincoln City. Anak asuh Michael Appleton itu sedang on fire dengan menyapu bersih empat kemenangan dari empat laga terakhir.

Mengingat lawan adalah sebuah kesebelasan jawara Liga Inggris, Tom Hopper sadar yang dihadapi bukan sembarangan tim. Akan tetapi, peman berkebangsaan Inggris itu yakin Liverpool bukan tim yang tidak memiliki cela.

“Kami tidak sabar menjalani pertandingan itu. Kami akan bekerja keras untuk mempersiapkan laga itu. Kami sadar akan melawan sebuah tim besar, tetapi ini sama seperti pertandingan lainnya,” papar Tom Hopper, dikutip dari laman resmi Lincoln City, Kamis (24/9/2020).

“Mereka memiliki segudang pemain bertalenta dan sejarah panjang. Jadi, kami sadar seperti apa tantangan di depan. Namun, kami tidak sabar menghadapi mereka. Semua orang memiliki kelemahan di suatu tempat, kami hanya harus menemukannya,” imbuh penyerang bertinggi badang 185 sentimeter (cm) itu.

Kans Lincoln City jelas belum tertutup. Sebab, Piala Liga Inggris kerap menghadirkan kejutan berupa tim-tim besar yang tumbang oleh kesebelasan dari divisi bawah. Belum lagi, Liverpool tidak akan menurunkan kekuatan penuh di laga tersebut karena akan memberi jam terbang bagi pemain muda.

