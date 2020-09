LIVERPOOL – Asisten Manajer Liverpool, Pepin Lijnders, menyebut klub akan merotasi pemain saat melawan Lincoln City di ajang Piala Liga Inggris 2020-2021, Jumat 25 September dini hari WIB. Susunan yang diturunkan kemungkinan akan menggabungkan anak muda dengan pemain berpengalaman.

Anak asuh Jurgen Klopp akan menantang tuan rumah Lincoln City di Stadion LNER, Jumat 25 September 2020 dini hari WIB. Ditilik dari segala segi, Liverpool jelas bukan tandingan bagi klub yang berlaga di divisi tiga Liga Inggris (League One) itu.

Tiga pemain sudah pasti absen, yakni Joe Gomez, Jordan Henderson, dan Joel Matip. Sementara itu, dua pemain anyar, yakni Diogo Jota dan Kostas Tsimikas siap diturunkan guna menjalani debut. Satu pemain baru lainnya, Thiago Alcantara, kemungkinan besar disimpan.

Pepijn Lijnders memastikan, tim yang diturunkan melawan Lincoln City tetap yang terkuat. Akan tetapi, sedikit perubahan akan dilakukan Manajer Jurgen Klopp. Sebab, Liverpool akan menghadapi Arsenal pada akhir pekan ini di Liga Inggris 2020-2021.

“Tim yang akan turun besok akan kuat. Saya yakin kalian akan terkejut. Ini adalah soal menemukan tim yang merasa bertanggung jawab memberikan penampilan terbaik besok sekaligus mencari keseimbangan,” papar Pepijn Lijnders, dilansir dari laman resmi Liverpool, Kamis (24/9/2020).

“Saya sudah pernah mengatakan, kompetisi seperti ini sangat bagus ketika Anda mengombinasikan pengalaman dengan bakat, yang akan membuat satu sama lain semakin kuat. Api semangat serta keberanian pemain muda, digabungkan dengan pemain-pemain senior,” sambung pria asal Belanda itu.

Terkait calon lawan, Pepijn Lijnders yakin Lincoln City akan memberikan perlawanan. Manajer Michael Appleton hampir pasti akan meminta anak asuhnya bertahan lebih dalam sekaligus melancarkan serangan balik kilat. Karena itu, Liverpool harus benar-benar siap.

“Lawan pasti akan bertahan dengan sangat dalam serta siap melancarkan serangan balik cepat. Mereka punya sayap-sayap yang cepat dan pemain berteknik bagus di tengah. Kami harus waspada pada serangan balik karena mereka sudah mencetak lima gol musim ini dari cara itu,” imbuh Lijnders.

Di atas kertas, Liverpool hampir pasti menang atas Lincoln City. Kendati The Imps juga tengah on fire di League Two, anak asuh Michael Appleton tentu bukan lawan sepadan. Pun begitu, Piala Liga Inggris kerap menghadirkan kejutan tersendiri.

Belum lagi, pikiran Liverpool sudah terarah ke laga berikutnya kontra Arsenal di Liga Inggris 2020-2021. The Gunners juga sedang on fire. Apalagi, mereka baru saja menang atas klub sesama penghuni kasta teratas, Leicester City, pada babak ketiga Piala Liga Inggris.