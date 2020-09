MADRID – Tanda-tanda kepergian Gareth Bale dari Real Madrid semakin terlihat jelas. Tanda paling terlihat adalah hadirnya Bale di markas latihan Tottenham Hotspur pada Jumat 18 September 2020 malam WIB kemarin.

Menurut laporan-laporan dari media di Inggris, kehadiran Bale di London Utara itu karena ingin menyelesaikan segala hal untuk memperlancar kepindahannya ke Tottenham di bursa transfer musim panas 2020.

Hadirnya Bale di Tottenham itu tentu sudah menjadi sinyal paling jelas bahwa pemain asal Wales itu akan segera kembali ke klub yang membesarkan namanya tersebut. Namun, Bale tidak dibeli Tottenham secara permanen.

