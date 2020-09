BARCELONA – Lionel Messi akhirnya kembali mengikuti sesi latihan Barcelona usai sempat mengalami sedikit pergesekan dengan klub berjuluk Blaugrana tersebut. Messi yang absen di beberapa sesi latihan karena mau pergi dari klub tersebut, pada nyatanya kembali hadir untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi 2020-2021.

Tentunya semua drama mengenai Messi yang ingin hengkang itu membuat kehadiran La Pulga –julukan Messi– di Ciutat Esportiva Joan Gamper sedikit terasa aneh. Sebab sebelumnya pemain asal Argentina itu benar-benar ngotot untuk pergi dari tim yang sudah dibelanya selama kurang lebih dua dekade tersebut.

Messi hadir kembali ke sesi latihan Barcelona karena ia memang pada akhirnya memutuskan untuk bertahan semusim lagi di klub tersebut. Ia sebenarnya setengah hati bertahan di Barcelona, sebab seperti yang dikatakan di atas, tekad Messi untuk hengkang sudah bulat.

Baca Juga: Musim Depan Bisa Jadi Momen yang Tepat bagi Inter Pinang Messi



Leo Messi returns to Barca training for the first time since asking to leave the club 📸 pic.twitter.com/oqxdBr0rJ2— B/R Football (@brfootball) September 7, 2020