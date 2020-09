MEGABINTANG Lionel Messi diketahui hanya bermain untuk dua klub, Barcelona dan klub masa kecilnya, Newell’s Old Boys. Namun, dalam sebuah video baru baru ini menunjukkan Messi pernah bermain untuk klub yang berbasis di Kota Rosario.

Messi yang lahir di kota Rosario, Argentina memang sudah dikenal bermain untuk klub masa kecilnya Newell’s, klub yang bermarkas di Rosario. Namun, dia juga pernah memperkuat klub lain di kota itu, Central Cordoba. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Messi membela Central Cordoba.

Media TyC Sports melalui Twitter-nya menerbitkan video Messi bermain untuk Central Cordoba de Rosario bersama 10 pemain.

Messi yang disebut masih berusia delapan tahun dalam video itu mengenakan nomor punggung 10.

Ia beberapa kali menggiring bola lalu menggocek lawannya. Bahkan dia mencetak gol dari jarak jauh setelah mengelak dari pemain lawan dengan lihai.

"Dia memiliki keterampilan seorang profesional sepakbola," kata komentator pertandingan tersebut.

Membela Newell’s

Saat masih bocah berusia enam tahun, Messi menimba ilmu sepakbola di Newell's Old Boys pada 1994.

Dia terus bersama Newell's, hingga pindah 2000 menuju raksasa Spanyol, Barcelona ketika dia berusia 13 tahun.

Miguel Martínez, yang merupakan jurnalis Asociacion Rosarina de Futbol, menganalisis catatan setiap pertandingan yang dimainkan Messi antara usia enam dan 12 tahun. Laporan tersebut kemudian dipublikasikan Ole, media asal Argentina. Hasilnya fantastis.

Messi mencetak 234 gol dalam 176 pertandingan untuk Newell's saat membela klub tersebut dari usia 6 hingga 12 tahun.