JAKARTA - Persija Jakarta mematangkan lini belakang dengan menutup latihan pekan kedua dengan latihan pertahanan di lapangan PSAU, Halim, Jakarta, Sabtu (29/8) pagi.

Menyitir laman Persija, skuad Macan Kemayoran menjalani latihan pertahanan 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 dan 4 vs 4.

Asisten pelatih Sudirman, yang memimpin latihan mengatakan bahwa tim Persija mengalami peningkatan dari segi fisik.

“Alhamdululillah kami menutup latihan pekan kedua dengan positif,” ujarnya.

“Anak-anak mengalami peningkatan pada kondisi fisik. Dengan latihan intensitas tinggi, para pemain bisa mengikuti dengan baik,” tambah dia.

Latihan Persija merupakan persiapan menjelang bergulirnya kembali Liga 1 2020, yang akan kembali dilanjutkan pada 1 Oktober. Sebelumnya Liga 1 2020 terhenti pada Maret akibat pandemi virus corona.

Nantinya semua laga Liga 1 2020 akan berlangsung di Pulau Jawa dan berlangsung tanpa penonton. Gelandang Persija, Evan Dimas mengatrakan bahwa seluruh pemain berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Persija. “Sangat senang akhirnya bisa berkumpul bersama pemain dan seluruh ofisial setelah hampir lima bulan tidak bertemu. Tentunya sebagai pemain telah berada di level siap untuk mengarungi kembali kompetisi,” paparnya. Ia menambahkan, targetnya bersama Persija tidak berubah di musim ini. Ia tetap berambisi mengakhiri musim dengan raihan prestasi. “Dengan latihan dan kerja keras, semoga kita tampil maksimal di liga dan meraih prestasi,” tutupnya.