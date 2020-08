LIONEL MESSI adalah fenomenal.

Lahir dan tumbuh di Rosario, Argentina, gaya permainan Messi tidak banyak berubah hingga sekarang. Dia masih menggiring bola melewati lawan-lawannya dengan suka cita dan mencetak gol.

Saat masih bocah berusia enam tahun, Messi menimba ilmu sepakbola di Newell's Old Boys pada 1994, klub besar di kotanya.

Dia terus bersama Newell's, hingga pindah 2000 menuju raksasa Spanyol, Barcelona ketika dia berusia 13 tahun.

Dia berevolusi menjadi pemain terhebat yang pernah ada. Banyak pengamat dan pemain sepakbola menganggap Messi bukan berasal dari Planet Bumi. Bukan sebagai cemoohan, namun sebagai pujian.

Baca juga: Messi Beri Info Barcelona Ingin Pindah Lewat Burofax, Apa Maksudnya?

Baca juga: Lionel Messi Ingin Pergi karena Barcelona di Tangan Orang-Orang Tak Kompeten

Messi sudah hampir mengangkat segala macam trofi dari macam turnamen. Hanya saja di level negara, dia belum pernah merasakan mahkota juara Piala Dunia dan Copa America.

Namun jika soal mengolah bola untuk mencetak gol, Messi adalah sang juara di klubnya. Dia sudah mencetak 634 gol untuk Barcelona dari 17 tahun bersama tim senir klub Catalan.

Bagaimana saat Messi berada di Newell’s dengan periode singkat. Jumlah gol pastinya sulit diketahui, namun yang jelas, Messi telah menjadi fenamonal sedari kecil.

Miguel Martínez, yang merupakan jurnalis Asociacion Rosarina de Futbol, menganalisis catatan setiap pertandingan yang dimainkan Messi antara usia enam dan 12 tahun.

Laporan tersebut kemudian dipublikasikan Ole, media asal Argentina. Hasilnya fantastis.

Pada usia enam tahun atau saat pertama bergabung bersama Newell’s pada 1994, Messi sudah mencetak 40 gol dalam 29 pertandingan.

Tahun berikutnya dia mencetak 35 gol dalam 30 pertandingan.

Tahun berikutnya lagi, Messi memainkan 27 pertandingan dan mencetak 36 gol.

Pada 1997 saat usia dia sudah sembilan tahun, dia melesekkan 40 gol dalam 36 pertandingan.

Pada 1998 dia memainkan lebih sedikit pertandingan pada usia 10 tahun, catatan tida menjelaskan mengapa Messi hanya lebih sedikit bermain. Namun dia masih berhasil mencetak rata-rata lebih dari satu gol setiap pertandingan, mencetak 27 gol dalam 25 penampilan.

Pada tahun terakhirnya, 1999 adalah yang paling produktif. Messi di usia 11, mencetak 55 gol dalam 29 pertandingan. Newell mengakhiri musim pada saat itu tanpa terkalahkan, menang 26 kali dan seri tiga kali.

Secara total, Messi mencetak 234 gol dalam 176 pertandingan untuk Newell's saat membela klub tersebut dari usia 6 hingga 12 tahun.

Akun Twiter Rosario pun mengunggah video yang memperlihatkan begitu cekatannya Messi saat menggiring bola dan menggocek lawan-lawannya di usia delapan tahun.