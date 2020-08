KOLN – Sejumlah fans Sevilla terlihat masuk menonton pertandingan Final Liga eropa kala tim pujaan mereka menghadapi Inter Milan di Stadion Stadion RheinEnergie, Sabtu (22/8/2020) dini hari WIB.

Suporter sepakbola sebenarnya dilarang masuk ke stadion karena pandemi covid-19, namun beberapa fans Sevilla berhasil masuk ke Stadion RheinEnergie, Jerman untuk mendukung klub kebanggaan mereka.

Baca juga: Lopetegui Bangga Sevilla Kalahkan Tim-Tim Kuat untuk Juara Liga Eropa

Baca juga: Kisah Lopetegui, Dipecat Spanyol 2 Hari Jelang Piala Dunia 2018 hingga Bawa Sevilla Juara Liga Eropa

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, para fans Sevilla berhasil masuk ke stadion dengan mengenakan setelan jas.

Dengan mengenakan jas, tampaknya mereka berhasil memperdaya pihak keamanan stadion bahwa mereka adalah bagian dari ofisial Sevilla.

Saat skuad Sevilla baru memasuki lapangan, terdengar sorak sorai suara dukungan dari tribun. Mereka yang bersorak terlihat mengenakan jas sambil bertepuk tangan.

Who needs fans when you’ve got suits like Sevilla pic.twitter.com/mp4UDgG5hA— Kieran Canning (@KieranCanning) August 21, 2020