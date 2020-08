LISBON – Bayern Munich tampil sangat luar biasa di Liga Champions 2010-2020. Bagaimana tidak, sejauh ini klub asuhan Hansi Flick tersebut tercatat mampu mengoleksi total 42 gol dari 10 pertandingan yang sudah mereka lalui di Liga Champions musim ini.

10 pertandingan itu di antaranya enam laga di babak penyisihan grup, dua lagi di babak 16 besar, dan masing-masing satu di perempatfinal dan semifinal. Dengan torehan 42 gol tersebut kini Bayern hanya perlu mencetak empat gol lagi agar bisa memecahkan rekor jumlah gol dalam satu musim Liga Champions yang dimiliki oleh Barcelona.

Seperti yang diketahui, selama ini Barcelona terus memengang rekor sebagai tim dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions. Tim berjuluk Blaugrana itu tercatat mampu mencetal total 45 gol di musim 1999-2020.

