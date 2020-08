Jadon Sancho seakan memberi sinyal kepada penyerang sayap Lyon, Memphis Depay untuk bergabung ke Borussia Dortmund, setelah meniru gaya pemain asal Belanda tersebut.

Melalui fitus stories Instagram, Sancho mengunggah video dirinya sedang berlatih bersama rekan-rekan setimnya di Dortmund. Ia terlihat sedang berlatih menendang ke awah gawang.

Pada satu momen ia berhasil memasukkan bola ke dalam gawang. Sancho kemudian melakukan selebrasi mengikuti gaya khas Depay usai mencetak gol. Ia menutup kedua telinganya dengan jari telunjuk.

Bahkan Sancho menyebut nama Depay dalam videonya tersebut. Dia pun menambah keterangan video dengan emoji orang tidak tahu apa-apa.

Sancho gencar diberitakan akan pindah ke Man United pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan sejumlah rumor menyebutkan ia sudah tidak betah bermain di Liga Jerman. Sejumlah kabar menyebutkan, pemain berusia 20 tahun tersebut rindu pulang kampung ke Inggris.

Penampilan yang apik membuat Man United menjadi klub paling terdepan yang ingin mendatangkan Sancho ke Old Trafford.

Sejumlah laporan menyebutkan, Sancho telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Man United, yang mengontraknya selama 5 tahun atau hingga musim panas 2025.

