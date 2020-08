BARCELONA – Barcelona dan Bayern Munich memastikan diri tampil di perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Kepastian itu didapatkan usai kedua tim tersebut mampu mengalahkan lawan mereka di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, yang baru saja berakhir pada Minggu (9/8/2020) pagi WIB.

Barcelona berhasil ke perempatfinal usai mampu menundukkan Napoli 3-1 di leg kedua atau secara agregat mereka menang dengan skor 4-2. Sedangkan Bayern yang sebenarnya menang besar 4-1 di leg kedua saat berjumpa Chelsea lolos dengan agregat skor 7-1.

Dengan hasil itu, maka Barcelona dan Bayern pun akan saling bertarung di perempatfinal Liga Champions 2019-2020 untuk memperebutkan satu tiket ke semifinal. Kedua tim dipastikan akan bertarung di Stadion Da Luz, Lisbon, Portugal pada 15 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB.

Barcelona dan Bayern pun menjadi tim terakhir yang ke perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Enam tim lain sudah menemukan siapa saja lawannya dan kapan akan bertarung. Keenam klub yang sudah terlebih dahulu ke perempatfinal itu adalah Atalanta, Paris Saint-Germain (PSG), Atletico Madrid, RB Leipzig, Manchester City, dan Olympique Lyon.

Untuk yang sejalur dengan Barcelona vs Bayern, ada pertarungan antara Man City menghadapi Lyon di Stadion Jose Alvalade, yang mana akan berlangsung pada Minggu 16 Agustus 2020. Pemenang antara Man City vs Lyon itu akan menghadapi jawara dari pertarungan Barcelona vs Bayern.

Lalu di sisi jalur perempatfinal yang lain, ada Atalanta yang bakal berjuang melawan PSG. Kedua tim tersebut akan saling beradu kekuatan di Stadion Da Luz, Lisbon pada Kamis 13 Agustus 2020. Perempatfinal terakhir akan mempertemukan antara RB Leipzig melawan Atletico Madrid. Laga tersebut dipastikan terjadi di Stadion Jose Alvade dan akan berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2020. Sekadar informasi saja, khusus untuk babak perempatfinal hingga final Liga Champions nanti, semua laga akan berlangsung di Lisbon, Portugal. Sistem dua leg pun dihilangkan sejak perempatfinal untuk mensiasati agar kompetisi berakhir tepat waktu. Berikut Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2019-2020: Kamis, 13 Agustus 2020 Pukul 02.00 dini hari WIB Atalanta vs PSG Jumat, 14 Agustus 2020 Pukul 02.00 dini hari WIB RB Leipzig vs Atletico Madrid Sabtu, 15 Agustus 2020 Pukul 02.00 dini hari WIB Barcelona vs Bayern Munich Minggu, 16 Agustus 2020 Pukul 02.00 dini hari WIB Man City vs Lyon

