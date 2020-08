MANCHESTER – Sosok gelandang Manchester United, Jesse Lingard, kini tengah mendapat perhatian besar dari publik. Penampilan fantastisnya kala membela Man United di laga kontra LASK Linz bahkan mendapat perhatian langsung dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA).

Dalam pertemuan Man United vs LASK di leg II babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020, Lingard memang berhasil menunjukkan aksi memukau. Bermain di Stadion Old Trafford, pada Kamis (6/8/2020) dini hari WIB, gelandang asal Inggris itu berhasil mencetak satu gol ke gawang LASK.

Gol itu tercipta pada menit ke-57 usai memanfaatkan umpan dari Juan Mata. Berkat gol Lingard, Man United yang sempat tertinggal dari LASK pun akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Gol tersebut juga memperpanjang tren positif Lingard bersama Man United. Ini menjadi gol kedua yang dicetaknya dalam dua laga beruntun bersama Setan Merah –julukan Man United.

Sebelum menjebol gawang LASK, Lingard lebih dahulu menunjukkan performa apiknya di laga Man United vs Leicester City dalam pekan terakhir Liga Inggris 2019-2020. Golnya yang tercipta pada menit ke-90+8 membawa Man United meraih poin penuh karena melibas Leicester dengan skor 2-0.

Pihak FIFA pun tampaknya terkesan menyaksikan aksi apik Lingard dalam beberapa laga terakhir ini. Tak heran, sebuah cuitan pun muncul di akun Twitter FIFA usai pertandingan Man United kontra LASK rampung digelar.

Lingard dinilai telah memainkan peran besar dalam momen-momen penting bagi Man United. Dalam gol yang dicetaknya ke gawang Leicester, Lingard diketahui berhasil membantu Man United memastikan tempat di Liga Champions musim depan.

Sebab, kemenangan pada laga itu membawa Man United memantapkan diri menghuni posisi ketiga di klasemen akhir Liga Inggris 2019-2020. Begitu juga pada gol yang dicetak ke kandang LASK pada dini hari tadi.

🤫 🤫



👨 ‍ 🍳 🏃 ‍ ♂ ️ @JesseLingard has, following a new diet & fitness regime, answered his critics with 2 goals in 2 games to help @ManUtd into next season's @ChampionsLeague & this season's @EuropaLeague quarter-finals 🔴 👏 pic.twitter.com/tODidKSX9W

— FIFA.com (@FIFAcom) August 5, 2020

Gol tersebut diketahui membuat Man United memastikan tepat di perempatfinal Liga Eropa 2019-2020. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu melenggang ke babak berikutnya karena unggul agregat skor atas LASK dengan 7-1.

"Jesse Lingard berhasil menjalankan program diet dan latihan fisik sehingga dia mampu menjawab kritik dengan dua gol dalam dua laga yang membantu Manchester United ke Liga Champions dan perempatfinal Liga Eropa," cuit FIFA di akun Twitter resmi mereka, @FIFAcom, Kamis (6/8/2020).