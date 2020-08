MANCHESTER – Sebanyak empat tim telah memastikan lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2019-2020. Tim-tim yang telah lolos ke babak delapan besar adalah Manchester United, Inter Milan, Shaktar Donetsk dan FC Copenhagen.

Klub-klub di atas lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2019-2020 setelah meraih hasil positif di babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020. Man United melaju ke perempatfinal setelah menang agregat 7-1 atas wakil Austria, LASK.

(Man United menang agregat 7-1 atas LASK)

Kemudian, Shakhtar yang telah memastikan tempat di Liga Champions 2020-2021, menggila dengan menghancurkan Wolfsburg dengan agregat 5-1. Selanjutnya, Copenhagen yang berasal dari Denmark melaju ke perempatfinal setelah menang agregat 3-1 atas jagoan Turki, Istanbul Basaksehir.

Bagaimana dengan Inter? Berbeda dengan tiga laga di atas, pertandingan Inter vs Getafe hanya dilangsungkan satu leg. Hal itu karena laga leg I babak 16 besar yang sedianya digelar medio Maret 2020, mesti dibatalkan imbas virus corona.

Karena itu, laga Inter vs Getafe digelar di tempat netral dini hari tadi, tepatnya di Jerman. Hasilnya, Inter racikan Antonio Conte menang 2-0 atas Getafe.

Lantas, siapa lawan tim-tim yang akan dihadapi di perempatfinal Liga Eropa 2019-2020? Man United akan bersua Copenhagen di perempatfinal pada Selasa 11 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB.

Sementara itu, Inter akan menghadapi pemenang laga Bayer Leverkusen vs Glasgow Rangers. Untuk Shakhtar Donetsk, jagoan asal Ukraina itu akan menghadapi salah satu pemenang laga FC Basel kontra Eintracht Frankfurt.

(Shakhtar lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2019-2020)

Sekarang, tinggal menanti pengisi empat slot tersisa perempatfinal Liga Eropa 2019-2020. Malam hingga dini hari nanti akan digelar empat pertandingan. Sebut saja laga Olympiakos vs Wolverhampton Wanderers, Bayer Leverkusebn vs Rangers, Basel vs Frankfurt dan Sevilla AS Roma.

Menjadi kampiun Liga Eropa memiliki keistimewaan sendiri. Jika keluar sebagai kampiun, tim juara mendapatkan privilige untuk ambil bagian di Liga Champions musim depannya.

Bagaimana jika sudah lolos ke Liga Champions lewat jalur domestik? Nantinya, tim juara akan ditempatkan di pot 1 saat pengundian fase grup Liga Champions, bersama kampiun Liga Champions dan juara di enam kompetisi domestik teratas Eropa.