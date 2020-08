MANCHESTER – Kapten Real Madrid, Sergio Ramos dipastikan takkan bisa tampil di leg kedua 16 besar Liga Champions 2019-2020 saat timnya menghadapi Manchester City pada Sabtu 8 Agustus 2020 dini hari WIB. Ia harus absen karena pada leg pertamanya Ramos melakukan pelanggaran yang membuatnya dikenai kartu merah oleh wasit.

Meski sudah dipastikan takkan bermain, namun nyatanya Ramos tetap di bawa Madrid ke Stadion Etihad untuk menemani klub asuhan Zinedine Zidane itu bertanding. Jadi, jika Anda melihat daftar skuad yang dibawa Madrid ke laga kontra Man City, maka Anda bisa melihat ada nama Ramos di sana.

πŸ“‹ Our 24-man squad for the match against @ManCity!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ybR3uqQDyP