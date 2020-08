BERLIN – Seorang pengamat sepakbola ternama asal Jerman, Raphael Honigstein, memberikan pandangannya soal rumor transfer Kai Havertz menuju Chelsea pada bursa transfer musim panas 2020. Honigstein menyebut bahwa Chelsea takkan menyesal jika benar-benar merealisasikan transfer itu.

Sebagaimana diketahui, nama Havertz memang tengah kencang dikait-kaitkan dengan Chelsea dalam beberapa minggu terakhir. Ya, Chelsea kabarnya sangat tertarik meminang Havertz usai melihat performa sang pemain bersama Bayer Leverkusen di musim 2019-2020.

Havertz sendiri memang tampil menjanjikan bersama Leverkusen di musim ini. Pemain tim nasional (Timnas) Jerman tersebut berhasil menyumbangkan 17 gol serta sembilan assist dari 43 penampilannya dalam balutan seragam Leverkusen pada musim ini.

Chelsea sendiri kabarnya siap menembus Havertz sesuai dengan nominal yang diminta oleh manajemen Leverkusen. Ya, manajemen The Blues –julukan Chelsea– kabarnya tak keberatan untuk memindahkan uangnya sebesar 65 juta euro atau sekira Rp1,1 triliun ke rekening Leverkusen untuk merekrut Havertz.

Honigstein pun mendukung penuh rencana manajemen Chelsea memboyong Havertz dari Leverkusen pada musim panas 2020. Sebab menurut Honigstein, bakal mendapatkan pemain dengan kemampuan perpaduan antara Mesut Ozil serta Toni Kroos pada diri Havertz.

“Dia (Havertz) masih harus bekerja keras dan masih harus membuktikan banyak hal. Sebab dia baru saja berusia 21 tahun, yang mana usia yang sangat muda untuk seorang pesepakbola,” ucap Honigstein, seperti disadur dari Kicker, Senin (3/8/2020).

“Namun, dia mempunyai kemampuan yang sungguh luar biasa, tidak perlu diragukan lagi. Dia berada di posisi di mana dia bisa mendominasi Timnas Jerman sampai satu dekade ke depan, tergantung pada posisinya,” sambungnya.

“Akankah dia bermain dalam peran no.10 dan menjadi the new Mesut Ozil, atau dia bakal bermain lebih ke dalam dan jadi the new Toni Kroos? Dia punya kemampuan untuk bermain nyaris di posisi mana pun di depan barisan bek.”

“Jika Anda mengamatinya, dia mempunyai kombinasi unik antara kemampuan teknis dengan visi untuk mengirim operan. Juga bisa mencetak gol dan menciptakan banyak peluang gol, kecepatannya juga sangat mengesankan.”

“Saya kira, cara terbaik untuk merangkum kemampuannya adalah menyebutnya sebagai persilangan antara Mesut Ozil dengan Michael Ballack. Jadi, saya rasa mereka (Chelsea) takkan pernah menyesali keputusannya untuk mendatangkan Kai Havertz di musim panas ini,” tutup pria berusia 49 tahun itu.