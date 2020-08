LEG II babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020 akan dilangsungkan dari 5-7 Agustus 2020. Dari delapan pertandingan yang digelar, sebanyak dua laga di antaranya dilangsungkan di tempat netral.

Pertandingan yang digelar di tempat netral mempertemukan Inter Milan vs Getafe di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, pada Kamis 6 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB. Kemudian satu laga lain yang digelar di tempat netral adalah Sevilla vs AS Roma pada Kamis 6 Agustus 2020 pukul 23.55 WIB di MSV Duisburg Arena, Jerman.

(Inter Milan akan menghadapi Getafe di tempat netral)

Kedua laga di atas digelar di tempat netral karena belum sempat memainkan pertandingan leg I babak 16 besar, imbas pandemi virus corona. Karena itu, laga Sevilla vs Roma dan Inter vs Getafe digelar di tempat netral, dan hanya memainkan satu pertandingan.

Bagaimana enam pertandingan lain? Enam laga lain sudah melangsungkan pertandingan leg I. Manchester United jadi yang paling meyakinkan saat tampil di leg I babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020.

Bertandang ke markas LASK (Austria) pada leg I babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020, Man United menang 5-0. Karena itu untuk lolos ke perempatfinal, kalah dengan skor 0-4 pun Man United bisa melaju dalam laga yang digelar di Stadion Old Trafford pada Kamis 6 Agustus 2020 pukul 02.00 WIB.

Namun, melihat performa brilian yang ditunjukkan Bruno Fernandes dan kawan-kawan semenjak project restart Liga Inggris, bukannya kekalahan justru kemenangan telak diprediksi disabet Manchester Merah atas LASK.

Selain Man United, klub top yang selangkah lagi lolos ke perempatfinal adalah Bayer Leverkusen. Pada leg I yang digelar di markas Glasgow Rangers, Bayer Leverkusen menang 3-1. (Leverkusen selangkah lagi lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2019-2020) Karena itu, saat menjamu Rangers pada Kamis 6 Agustus 2020 pukul 23.55 WIB, Die Werkself –julukan Leverkusen– hanya butuh hasil imbang. Nantinya, tim-tim yang lolos ke perempatfinal akan tampil single match, dalam laga yang dilangsungkan di Jerman pada 10-11 Agustus 2020. Berikut jadwal babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020 tengah pekan ini Rabu 5 Agustus 2020 Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg (pukul 23.55 WIB) Copenhagen vs Istanbul Basaksehir (pukul 23.55 WIB) Kamis 6 Agustus 2020 Man United vs LASK (pukul 02.00 WIB) Inter Milan vs Getafe (pukul 02.00 WIB) Sevilla vs AS Roma (pukul 23.55 WIB) Bayer Leverkusen vs Rangers (pukul 23.55 WIB) Jumat 7 Agustus 2020 Basel vs Frankfurt (pukul 03.00 WIB) Wolverhampton vs Olympiakos (pukul 02.00 WIB)

